Siegfried & Roy: Nahtod-Erfahrung und Taufe am Jordan

Das Magier-Duo Siegfried und Roy starb im Glauben an Gott. Roy Horn erlebte kurz vor seinem Tod eine 180-Grad-Wende – vom selbstverliebten Star zur Taufe in Israel.

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Siegfried Fischbacher (1939–2021) und Roy Horn (1944–2020) bildeten das weltberühmte Magier-Duo „Siegfried und Roy“. Die Franziskaner-Nonne Dolore ist die Schwester von Siegfried Fischbacher. Im Magazin BUNTE erzählt sie jetzt, dass die beiden Magier im Glauben an ein Leben nach dem Tod starben.

Am 8. Mai 2020 verstarb Roy Horn infolge einer Corona-Infektion. Er saß nach einem Tigerangriff während eines Auftritts im Jahr 2003 im Rollstuhl. Wenige Monate später, im Januar 2021, starb auch sein Partner Siegfried an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gegenüber dem Magazin BUNTE sprach Siegfrieds mittlerweile 80-jährige Schwester Dolore, die als Ordensschwester in einem Schwesternwohnhaus in der Münchener Innenstadt lebt, über den Glauben der beiden Magier.

Roy Horn ließ sich am Jordan taufen

Zu ihrem Bruder habe sie über ihr gesamtes Leben ein sehr enges Verhältnis gehabt. So habe sie mit Siegfried, der ihren Lebensweg als Ordensgeistliche unterstützte, zeitlebens viel telefoniert, insbesondere „in den Monaten nach Roys Tod“. Zudem habe sie ihrem Bruder wöchentlich einen Brief geschrieben und am Tag vor seinem Tod noch gemeinsam mit ihm am Telefon gebetet. Auch nach dem Tod stehe sie mit Siegfried über das Gebet im engen Kontakt. Sie sei ihm heute sogar „näher als zu Lebzeiten“, betonte Dolore.

Weiter berichtete die Ordensschwester, dass Siegfrieds Partner Roy am Ende seines Lebens noch gläubig geworden sei und sich taufen lassen habe. Dazu schilderte die 80-Jährige, dass sie zwei Jahre vor Roys Tod mit den beiden in Israel war. Dolore erinnerte sich rückblickend wie folgt an den aufkommenden Taufwunsch: „Als wir an einer Taufstelle oberhalb des Flusses Jordan standen, sagte Roy plötzlich: ‚Dolore, ich möchte bitte getauft werden‘.“

Da sie mit dem Rollstuhl die Taufstelle nicht erreichen konnten, habe Roys Pfleger „in einer Flasche heiliges Jordanwasser geholt“, mit dem sie dann Roy getauft habe. Dieser habe ihr danach immer wieder geschildert, dass er ab diesem Zeitpunkt sein Leiden und seine Schmerzen besser habe ertragen können.

Nahtod-Erfahrung nach Tiger-Unfall

Bereits im Mai 2020 berichtete Schwester Dolore gegenüber der BILD-Zeitung von einer Nahtoderfahrung, im Zuge derer Roy Horn sich des Glaubens gewiss wurde. Mit folgenden Worten berichtete sie damals darüber: „Nach seinem Tiger-Unfall hatte Roy eine Nahtod-Erfahrung. Ihm erschienen Engel im hellen Licht. Einer der Engel war ganz in Weiß gekleidet. Er erkannte seine eigene Mutter, die ihm die Hände entgegenstreckte. Dieses Erlebnis hat Roy um 180 Grad gewendet. Davor war er sein eigener Herrgott.“

Dieses Erlebnis habe auch dazu geführt, dass Roy Horn keine Angst mehr vor dem Tod gehabt und „fest an ein Leben danach“ geglaubt habe. Durch die Nahtod-Erfahrung sei er gewiss gewesen, „dass der Tod nicht das Ende ist“, schilderte die Ordensschwester.

„Ich bin nur vorausgegangen, um alles für dich vorzubereiten. Das wird die beste Show, die du jemals sehen wirst.“ Roy in seinem Abschiedsvideo an Siegfried

Ihren Bruder Siegfried Fischbacher begleitete Schwester Dolore beim Übergang vom Tod in ein neues Leben, wie sie nach dessen Tod im Januar 2021 gegenüber der BILD erzählte. Auf seinen Wunsch hin sei der gebürtige Rosenheimer vom Krankenhaus nach Hause in sein Anwesen „Little Bavaria“ (Kleines Bayern) in Las Vegas verlegt worden, wo zwei Hospizschwestern ihn umsorgten und ein katholischer Priester ihn täglich besuchte.

Über das Telefon war auch seine in München lebende Schwester mit ihm verbunden und stand ihm auch in den letzten Minuten seines Lebens bei. Dazu schilderte sie gegenüber BILD: „Ich spürte aber, dass er meinen Beistand brauchte, betete das Vaterunser und ‚Mein Herr und mein Gott‘.“ Weiter habe sie ihm gesagt, dass sie mit ihren Herzens­gedanken bei ihm sei und ihn fest an der Hand halte. Dazu sagte sie: „Ich denke, das war der Moment, wo er loslassen konnte. Sein letztes Wort war ‚Okay‘, und er schlief friedlich ein.“

Schwester Dolore berichtete weiter, dass Siegfried sich gewiss gewesen sei, dass Roy ihn im Himmel erwarte, wenn er heimgerufen werde. In seinem Abschiedsvideo an Siegfried habe Roy bereits folgendes mitgeteilt: „Ich bin nur vorausgegangen, um alles für dich vorzubereiten. Das wird die beste Show, die du jemals sehen wirst.“

