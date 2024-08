Wie das erste Kapitel der Bibel die guten Absichten des Schöpfers zeigt

Manche Christen lesen die Schöpfungsgeschichte wie ein naturwissenschaftliches Ereignisprotokoll. Dabei ist die literarische Gestaltung Teil der Botschaft.

Von Prof. Dr. Julius Steinberg

- Werbung -

Raum zum Leben – ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Doch gerade bei Christen scheint das nicht besonders hoch im Kurs zu stehen – zumindest wenn man mancher Sonntagspredigt glaubt. Seinen Platz in dieser Welt suchen? Oftmals wird das Gegenteil betont: sich von der „Welt“ abwenden, sich selbst und seine Bedürfnisse verleugnen, auch in unglücklichen Verhältnissen nicht aufbegehren, sondern aushalten und sein Kreuz auf sich nehmen – alles um der Nachfolge Christi willen … Im Hintergrund steht meiner Ansicht nach hier auch ein theologischer Mangel: Wenn wir unseren Glauben ausschließlich auf das Neue Testament stützen, können wir tatsächlich zu Missverständnissen kommen, was unser Verhältnis zu den „irdischen“ Dingen angeht. Die ganze Bibel, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, erzählt die große Geschichte zwischen Gott und Mensch. Was oft übersehen wird: Diese Geschichte findet nicht in einem luftleeren Bereich statt, auch nicht in einem frommen Gefühl oder dergleichen. Sie geschieht in Raum und Zeit, sie findet an einem konkreten Ort statt. Anders gesagt: Unsere Beziehung mit Gott braucht Platz! Gott kümmert sich um Raum für uns.

Ein Kunstwerk mit Botschaft

Manche Christen lesen die Schöpfungsgeschichte wie einen Lexikonartikel oder vielleicht wie ein Ereignisprotokoll, dem man bestimmte sachbezogene Informationen entnimmt. Jeder einzelne Satz des biblischen Textes wird sofort auf eine naturwissenschaftliche Sachaussage hin abgeklopft. Ein Lexikonartikel hat keinen Wert in sich selbst, es geht nur um die Informationen, die er enthält. Die Schöpfungsgeschichte will offensichtlich viel mehr. Sie ist ein kunstvoll gestaltetes literarisches Werk. Damit ist nicht gemeint, dass sie keine Sachinformationen enthält. Ganz im Gegenteil! Aber: Die Sache, um die es geht, ist eingebettet in erzählerische Gestaltung. Es geht nicht nur um die Frage, was erzählt wird, sondern auch, wie es erzählt wird und, damit zusammenhängend, warum es so erzählt wird. So verstanden, ist die literarische Ausgestaltung nicht eine Verzierung oder künstlerische Spielerei, sondern Teil der Botschaft.

„Die meisten Verse des Textes beschreiben nicht eine Bewegung vom „Nichts“ zum „Alles“, sondern eine Bewegung vom Chaos zur Ordnung.“

Von der Rohgestalt zur Ordnung

Wenn wir heute über Schöpfung nachdenken, steht für uns die Frage im Raum, wie alles aus dem Nichts entstand. Überraschenderweise setzt das erste Kapitel der Bibel aber einen anderen Schwerpunkt. Die meisten Verse des Textes beschreiben nämlich nicht eine Bewegung vom „Nichts“ zum „Alles“, sondern eine Bewegung vom Chaos zur Ordnung: Gott trennt und ordnet, er gibt der Welt eine Struktur, weist jedem Ding seinen Platz zu. Es geht in 1. Mose 1 in erster Linie nicht um die Frage, woher das Universum kommt, sondern um die Frage, warum das Universum so schön geordnet ist, dass darin Leben möglich ist. Dieses Kapitel zeigt den Sinn, die Bedeutung von Schöpfung. Es geht um uns! Es geht um unseren Raum zum Leben.

Zweimal zehn Worte

Die kunstvolle Gestaltung dieses biblischen Kapitels zeigt sich auch in den Zahlen. Hier nur ein Beispiel von mehreren: Das Geschehen der Schöpfungstage wird jeweils eingeleitet mit den Worten „Und Gott sprach“. Dass Gott redet, ist für uns von entscheidender Bedeutung. Seine Worte schenken Leben. Beim ersten, zweiten, vierten und fünften Tag kommt die Formulierung jeweils einmal vor, am dritten Tag zweimal und am sechsten Tag sogar viermal. Diese Häufung hat mit der Wichtigkeit des sechsten Tages zu tun. Insgesamt sind es damit „Zehn Worte der Schöpfung“, die Gott spricht, um dem Kosmos seine Ordnung zu geben. Diese Zahl ist meiner Ansicht nach kein Zufall, sondern sie stellt gezielt eine Verbindung her zu den anderen „Zehn Worten“, die in der Bibel wichtig sind: Mit den Zehn Geboten (2. Mose 20). Mit zehn Worten ordnet Gott die Welt, damit jeder seinen Raum zum Leben findet. Mit zehn Worten ordnet Gott die Gesellschaft, damit wir einander Raum zum Leben geben.

- Werbung -

Lebensräume und Lebewesen

Schauen wir uns nun einmal den Aufbau des Berichts über die sechs Schöpfungstage an. Auch hier gilt die Grundannahme, dass der Text ganz bewusst so gestaltet ist, wie er uns vorliegt. Wer nur nach naturwissenschaftlichen Abläufen fragt, der dürfte darüber stolpern, dass das Licht am ersten Tag aufleuchtet, aber erst am vierten Tag die Sonne. Diese Beobachtung setzt uns aber auf eine gute Spur. Tatsächlich liegen wir, wenn wir die Verbindungen zwischen dem ersten und dem vierten Tag betrachten, gar nicht ganz falsch. Offensichtlich gehören diese beiden Tage auf eine gewisse Weise zusammen: das Licht bzw. der Tag (1. Tag) mit der Sonne (4. Tag) und die Nacht (1. Tag) mit Mond und Sternen (4. Tag).

Gibt es vielleicht ähnliche Verbindungen bei den anderen Tagen? Selber entdecken macht noch mehr Freude: Schauen Sie sich doch einmal die übrigen Tage in Ihrer Bibel an und vergleichen Sie paarweise – fällt Ihnen etwas auf? Haben Sie es entdeckt? Am Anfang, vor dem ersten Schöpfungstag, ist die Erde wüst und leer. Sie ist von Wasser bedeckt, es ist dunkel. Eine undefinierte Ödnis. Wie ein Klumpen Ton auf der Scheibe des Töpfers, ohne klare Gestalt, noch ohne Sinn und Nutzen. An den ersten drei Tagen der Schöpfungswoche verleiht nun der Schöpfer seiner Schöpfung Gestalt. Dies geschieht durch Trennen und Ordnen, aber auch durch das Hinzufügen von neuen Dingen. An jedem Tag entstehen dabei neue Räume. Am ersten Tag erschafft Gott das Licht. Er trennt Licht und Dunkelheit voneinander. So entstehen die „Zeiträume“ von Tag und Nacht, es entsteht der Rhythmus der Zeit. Am zweiten Tag erschafft Gott das Himmelsgewölbe. Wir könnten dazu auch Atmosphäre oder Luftraum sagen. Gott trennt das Wasser oberhalb des Gewölbes – die Wolken – vom Wasser unterhalb des Gewölbes. Es entstehen die Lebensräume „Meer“ und „Himmel“. Am dritten Tag trennt Gott Wasser und festes Land. Dadurch entsteht der Lebensraum des Festlandes. Dieser wird zusätzlich mit Pflanzen ausgestattet. Nach den ersten drei Tagen hat die Welt eine klare Struktur.

Es sind jetzt verschiedene Lebensräume vorhanden, bereit für die Besiedelung durch die jeweils passenden Lebewesen. Und tatsächlich – das ist das Erstaunliche: An den folgenden drei Tagen werden jeweils passend zu den Lebensräumen die Lebewesen geschaffen. Der vierte Tag passt dabei zum Ersten, der fünfte Tag zum Zweiten und der sechste zum dritten Tag. Am vierten Tag erschafft Gott die „Bewohner“ derjenigen „Räume“, die am ersten Tag entstanden waren: Die Sonne bekommt ihren Platz im „Raum“ des Tages, Mond und Sterne den „Raum“ der Nacht. Dies ist natürlich übertragen zu verstehen. Sonne und Mond sind nach der Bibel keine Lebewesen. (Tatsächlich vermeidet der biblische Text die Wörter „Sonne“ und „Mond“, weil diese in der Umwelt des alten Israel zugleich Namen von Gottheiten waren.) Am fünften Tag erschafft Gott die Meerestiere, die zu den Lebensräumen des zweiten Tages gehören: die Meereslebewesen, die das Wasser mit Leben erfüllen sollen, und die Vögel, die gewissermaßen den Himmel für sich einnehmen. Am sechsten Tag erschafft Gott die Lebewesen, die in dem am dritten Tag entstandenen Lebensraum des festen Landes leben und sich von den am dritten Tag entstandenen Pflanzen ernähren. So werden also an den ersten drei Tagen Lebensräume geschaffen, die an den übrigen drei Tagen jeweils mit den ihnen entsprechenden Lebewesen gefüllt werden. Jede Gruppe von Wesen passt zu dem Raum, der ihr zugeteilt ist.

„Die Idee von Schöpfung ist, dass in ihr jeder seinen Raum zum Leben finden kann und finden soll. Das Alte Testament eröffnet seine große Geschichte mit einer Einladung zum Leben in Gottes schöner Welt.“

Dem Leben einen Ort geschenkt

Wenn wir all dies beobachten – was ergibt sich daraus? Möglicherweise will die Abfolge der sechs Schöpfungstage gar nicht einfach nur rein chronologisch, rein zeitlich, gelesen werden. Vielmehr ist im Text ein besonderes Muster angelegt, dem wir nachspüren sollen. Die kunstvolle literarische Gestaltung von zweimal drei Tagen weist uns auf einen inneren Zusammenhang hin – auf so etwas wie die „Idee“ von Schöpfung. Es geht darum, dass Lebensräume und Lebewesen zusammengehören. Lebewesen benötigen geeignete Lebensräume. Lebensräume dürfen eingenommen werden durch jeweils geeignete Lebewesen. Gott hat uns nicht nur geschenkt, dass wir da sind, sondern er hat uns auch einen Ort geschenkt, an dem wir sein können. So wie die Eltern alles für ihr neugeborenes Kind vorbereiten, so hat Gott die Welt für uns vorbereitet. Die Idee von Schöpfung ist, dass in ihr jeder seinen Raum zum Leben finden kann und finden soll. Das Alte Testament eröffnet seine große Geschichte mit einer Einladung zum Leben in Gottes schöner Welt.

- Werbung -

Ein neues Lebensgefühl

Die Aussage, dass Gott uns Raum zum Leben gibt, ist von ganz grundlegender Bedeutung für unser Leben. Sie bildet das Fundament, auf dem die gesamte Bibel steht. Bei allen Wendungen, die die biblische Heilsgeschichte macht, bleibt bestehen, dass Gott uns Raum zum Leben schenken will, und dass er mit uns in diesem Raum leben will. Das gilt angefangen beim Menschen, der auf der Erde Raum findet, dem ersten Menschenpaar, das im Garten Eden Raum findet, über das Volk Israel, das in seinem verheißenen Land Raum findet, bis hin zu der Wohnung bei Gott, die Jesus Christus uns vorbereitet hat (Johannes 14,2) und zur neuen Schöpfung, die die Johannesoffenbarung ankündigt. Räume werden geschenkt, gehen verloren, werden wieder neu gegeben. Die Aussage „Gott gibt uns Raum zum Leben“ enthält eine ganze Reihe von Aspekten und entfaltet Bedeutung auf mehreren Ebenen:

Wir können darüber staunen, was für ein wunderbarer Ort zum Leben die Erde ist, unser blaues Juwel im Weltall.

Wir können über die verschiedenen Lebensräume auf der Erde nachdenken, die Gott für ganz unterschiedliche Lebewesen vorgesehen hat. Als Gottes Statthalter (1. Mose 1,26-28) haben wir die Verantwortung, Lebensräume zu schützen und zu erhalten. Es ist Gottes „Idee“ von Schöpfung, dass auch jede Nation und Volksgruppe ihr Land, ihren „Platz zum Leben“ findet.

Wir sind persönlich eingeladen, Raum in Gottes Welt einzunehmen. Da ist Raum für unsere Gefühle, Raum für unsere Gaben, Raum für die Liebe, Raum, der für uns Heimat ist oder wird. Wir dürfen neue Räume in unserem Leben entdecken.

Dr. Julius Steinberg hat Theologie in Gießen und in Leuven studiert und war Prediger einer Landeskirchlichen Gemeinschaft. Seit 2007 ist er Professor für Altes Testament an der Theologischen Hochschule Ewersbach. Dieser Artikel ist ein bearbeiteter Auszug aus seinem Buch „Wie Gott uns Raum zum Leben schenkt. Ein Plädoyer für Weite im Glauben“, das bei SCM R.Brockhaus erschienen ist.