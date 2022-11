Alexander Garth: Lukas-Evangelium ist „spannend geschriebene Recherche“

Pfarrer Alexander Garth lebt, um das Leben zu feiern. Wenn Jesus zu Besuch käme, würde er versuchen, ihn zu überraschen.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Das Lukas-Evangelium: gute und spannend geschriebene Recherche.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Was ich kochen würde: Rinderbraten in Schokosoße. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Jesus als antiker Jude Schokolade kennt und das dann auch noch als leckere Soße mit Rinderfilet (Rezept).

Das will ich fragen: Die Schöpfung funktioniert nach „fressen und gefressen werden“. Kein Wunder, dass der Mensch auch nach diesem Betriebssystem funktioniert. Die Schöpfung spiegelt einen großen, herrlichen Gott wider, aber nicht unbedingt einen guten. Kannst du mir das erklären?

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Deshalb, liebe Geschwister, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. (Hebräer 10,19)

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Warum boomt der christliche Glaube weltweit, während sich das Christentum in Europa und speziell in Deutschland im Niedergang befindet? Europa ist eine säkulare Insel im religiösen Meer. Warum ist das so und wie kann das müde und schwächelnde Christentum bei uns revitalisiert werden und zu missionarischer Dynamik finden?

5. Wofür leben Sie?

Gott anbeten, Jesus verkünden, das Leben feiern.

Die Fragen stellte Pascal Alius.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt. Unter anderem Ulrich Parzany und Margot Käßmann.