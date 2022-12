Evi Rodemann: „Ich will Cheerleader für die junge Generation sein“

Die Theologin Evi Rodemann träumt von einer jungen Generation, die Europa für Gott begeistert. Sie orientiert sich dabei an Paulus‘ Umgang mit Timotheus.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Evi Rodemann: Ich liebe die Briefe von Paulus an Timotheus. In denen ermutigt Paulus als älterer Leitender einen jungen Leiter, mit Jesus zu leben und bis ans Ende seines Lebens den Lauf als Nachfolger und Leiter gut zu vollenden. Diese Kombination und dieses altersübergreifende Miteinander gefällt mir.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Rodemann: Ich würde Sushi bestellen. Ich glaube, Jesus steht auf Fisch! 🙂 Ehrlich gesagt koche ich sehr ungern und würde eher jemand anderen um Essen bitten.

Ich hätte eine Menge an Themen, die ich gerne mal mit ihm besprechen wollte. Vielleicht wäre ich aber auch zu aufgeregt und würde einfach nur seine Gegenwart bei einem guten Schluck Wein genießen.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Rodemann: Ich kann meine Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber am besten aktiv ausdrücken. Wenn ich ein Event mit jungen Leuten organisiere, erlebe ich dabei oft überraschende Dinge mit Gott. Das wäre meine erste Liebessprache Gott gegenüber. Es hilft mir aber auch, in die Natur zu gehen und über seine Schöpfung zu staunen.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Rodemann: Ich frage mich, wie Kirche für die Menschen von heute aussehen muss, damit sie gerne zur Kirche kommen und Gemeinschaft haben wollen. Es bewegt mich, dass so viele kirchliche Leitende so müde geworden sind. Viele sind dabei aufzugeben oder wissen nicht, wie sie eine neue Vision entwickeln können. Ich wünsche mir, dass wir neu träumen können. Von dem, was Gott auf dem Herzen hat für Deutschland.

5. Wofür leben Sie?

Rodemann: Dafür, dass eine junge Generation Gott so krass erlebt, dass sie mit ihm aufsteht und unser Land und unseren Kontinent für ihn begeistert. Ich will dabei ihr Cheerleader sein.

Evi Rodemann ist Theologin und leitet den Verein „LeadNow“, der junge Leitende unterstützen möchte. Ihr aktuelles Buch heißt „Scheitern erwünscht!“.

