Christoph Zehendner: Jesus, warum musste das geschehen …

Christoph Zehendner ist ein Multitalent: Liedermacher, Journalist und Theologe. Er begegnet Gott im „ungeschminkten, ungefilterten“ Gebet.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Christoph Zehendner: Das wechselt. Die Psalmen, das Johannes-Evangelium, das Buch Jesaja – je nachdem, mit welchem Buch ich mich gerade intensiver beschäftige. Aktuell ist es das Markus-Evangelium, denn dazu habe ich vor kurzem ein ganzes Album mit 19 Songs veröffentlicht („Unfassbar-Musikalische Fenster ins Markus-Evangelium“). Da liest man schon viele Monate lang doppelt und dreifach intensiv. Und freut sich am Inhalt.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Zehendner: Ich bin kein großer Koch, aber das würde ihn nicht stören. Vermutlich gutes Brot, Butter, Tomaten, Humus, Käse, Trauben, dazu einen süffigen Rotwein. Ich glaube, ich würde keine Themen setzen, sondern ihm einfach zuhören wollen. Und anschließend vielleicht ein paar der heute so bedrückenden „Warum musste das und das geschehen …“-Fragen stellen.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Zehendner: Das ungeschminkte, direkte, persönliche, ungefilterte, erwartungsvolle, offene Gebet. Das Gespräch mit ihm.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Zehendner: Hoffnung und Zukunft zu leben versuchen in Zeiten, in denen eine Hiobsbotschaft die andere zu jagen scheint. Zuversichtlich bleiben trotz Krieg, Katastrophen und Erdbeben. Mensch sein, Geschöpf sein, voller Dankbarkeit dem Schöpfer und seinen guten Ideen gegenüber. In Verantwortung für mich selbst, meine Mitmenschen und unsere schöne Erde.

5. Wofür leben Sie?

Zehendner: Puh, geht’s ein bisschen weniger philosophisch? (lächelt) Nun denn: Ich möchte immer mehr der Mensch werden, den Gott sich gedacht hat, als er mich schuf. Meine Grenzen und Schwächen annehmen und daran arbeiten; Freude haben an meinen Gaben und Möglichkeiten. Und sie gerne einsetzen, zur Freude anderer Menschen und zur Ehre Gottes.

Christoph Zehendner, Jahrgang 1961, ist gelernter Journalist und studierter Theologe (MA). Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid (Kunsttherapeutin) ist er im Kloster Triefenstein am Main (Unterfranken) beschäftigt. Dort sind sie Mitarbeiter der evangelischen Christusträger-Bruderschaft. Zu Konzerten und Musikgottesdiensten ist Christoph Zehendner im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, Konzerte und Tourneen führten ihn auch nach Südafrika, Namibia, Afghanistan, Paraguay, Spanien und Rumänien. christoph-zehendner.de

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.