Martin Pepper: Gott im Gebet und der Bibel begegnen

Für Sänger Martin Pepper ist Gottes Reich nicht nur eine „fantastische Zukunftswelt“, sondern beginnt jetzt und hier. Zu seinen biblischen Lieblingsbüchern zählen die Psalmen.

Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Die Sektion „Weisheitsliteratur“ bestehend aus den Psalmen, Buch der Sprüche und Prediger Salomo. Hier finde ich Poesie mit tiefem Vertrauen zu Gott – Vorlagen für viele Anbetungslieder in den Psalmen – neben zeitlosen Lebensweisheiten für ein gelingendes Leben (viele Psalmen und Sprüche) und philosophische Betrachtungen zu den Rätseln des Lebens und des Glaubens (Prediger Salomo). Im Neuen Testament berührt mich immer wieder das Johannesevangelium mit seiner tiefsinnigen Eröffnung zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus und im folgenden seinen wunderbaren „Ich bin – Worten“ Jesu.

Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Da ich Fisch-Fan bin und Jesus viel mit Fischern, Fischzügen und Fischmahlzeiten zu tun hatte, würde ich ihm eine im Ofen gebackene Lachsforelle mit Reis und Gemüse kochen. Ich würde ihn fragen, wie er in einer ganz anderen Zeit, der heutigen nämlich, seine Predigten, Gleichnisse und Geschichten ausrichten würde, um den Menschen im Lebensgefühl und Weltbild unserer Zeit das Evangelium des Reiches Gottes zu verkünden.

Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Ich lese täglich studierend und betend in der Bibel. Ich schreibe und singe Lieder des Glaubens und der Hinwendung zu Gott, benenne aber auch meine Fragen, Skepsis und Zweifel und ruhe dabei in dem Wissen, dass ich vollkommen von ihm angenommen, geliebt und getragen werde. Das Gefühl der liebevollen und diskreten Begleitung meines Lebens und das Wissen um Gottes tiefstes Verständnisses meiner Menschlichkeit ist die Basis meiner Gotteserfahrung.

Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Die Frage der Weltverantwortung von Christen. Wenn Gottes Reich nicht nur eine fantastische Zukunftswelt in einem Jenseits ist, in das Christen durch ihren Glauben fliehen können, sollte der Wandel durch die Geschichte und die Chancen und Risiken unseres Handelns in dieser Welt uns nicht egal sein. Der christliche Glaube muss wandlungsfähig, weltzugewandt und auf Liebe und Weisheit ausgerichtet bleiben, um die Mission Jesu nicht nur in Seelenfängerei und Gemeindewachstumsfantasien zu erschöpfen.

Wofür leben Sie?

Ich lebe für den ernstgemeinten, aber auch entspannt und lustvoll ausgelebten Versuch, einer Idee Gottes für mein Leben, die von Liebe, Weisheit und Gnade geprägt ist, gerecht zu werden. Ich lebe mit Sinn und Seele für die Verbreitung von Freiheit, Menschenwürde, Begeisterung und Rücksichtnahme im Geist des christlichen Evangeliums.

Martin Pepper ist Musiker, Songwriter und Theologe. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Auge im Sturm“ und „Ich wünsch dir Gottes Segen„. Mehr Infos gibt es auf seiner Homepage.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.