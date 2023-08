Ulrich Eggers: „Weg vom Streiten, hin zum TUN“

Medien-Pionier Ulrich Eggers wünscht sich weniger Zerrissenheit in der Kirche. Sein Lösungsvorschlag: Sich auf das konzentrieren, was für Jesus Priorität hatte.

1. Welches ist ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Ulrich Eggers: Das Johannes-Evangelium. Es fasst in bildreicher Sprache das Wesentliche der Guten Nachricht zusammen. Pastor Andy Stanley hat mal gesagt, es reiche aus zum Leben und Sterben: Es ist alles drin, was man von Jesus wissen muss …

2. Wenn Jesus bei ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden sie kochen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Eggers: Natürlich Fisch – frisch vom Cuxhavener Fischmarkt. Essen wir sowieso gern. Zum Einstieg würde ich fragen, ob er „The Chosen“ auch so gut findet wie wir. Und dann übergehen dazu, Hilfe zum zerrissenen Zustand seiner Kirche zu erbitten und uns Rat zu geben, wie wir ihm aktuell gemeinsam besser folgen können.

3. Was ist ihr persönlicher Zugang zu Gott?

Eggers: Alte und neue Lieder, gute Bücher über geistliches Leben, Gotteserfahrungen in der Stille oder bei Kongressen, Dünenhof-Tagungen und natürlich immer wieder in der Gemeinde. Dazu kommt: Inspirierende Freundschaften mit anderen Christen, die mit Leidenschaft unterwegs sind.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt sie in letzter Zeit?

Eggers: Die Zerrissenheit der Christen im Blick auf Ethik und Theologie. Meine Hoffnung: Sich gemeinsam konzentrieren auf das, was für Jesus Priorität ist (Lk 19,10 oder Joh 17,23). Weg vom Streiten, hin zum respektvollen und gemeinsamen TUN dessen, was Jesus wollte, auch wenn wir Dinge unterschiedlich sehen.

5. Wofür leben Sie?

Eggers: Um die mir anvertrauten Menschen liebzuhaben und meine Gaben im Blick auf das einzusetzen, was Jesus liebt.

Ulrich Eggers ist verheiratet mit Christel Eggers, hat vier erwachsene Kinder und sechs Enkel. Er war verlegerischer Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe. Eggers ist Vorsitzender von Willow Creek DACH. Im Moment hilft er mit, die Willow-Creek-Bewegung für ein zweites Kapitel fit zu machen und freut sich an den „superguten“ Zusagen für den Leitungskongress vom 7. bis 9. März 2024 in Karlsruhe. Über sein Leben als Medien-Pionier und Verleger berichtet er in seiner Biografie „Der Ideen-Entzünder“ (mit Thomas Härry).

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.