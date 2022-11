Michael Diener: „Kann sich Jesus mit seiner Wiederkunft nicht etwas beeilen?“

Der Theologe und frühere Präses des Gnadauer Verbands, Michael Diener, wünscht sich in den Landeskirchen einen Fokus auf das Thema Nachfolge. Die Wiederkunft Jesu kann er kaum erwarten.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Sehr schwer, – ich schwanke zwischen dem Lukasevangelium und dem Kolosserbrief und entscheide mich für Letzteren, weil dort die wichtige Botschaft des „Christus in Euch“ so wunderbar ausgeführt wird.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Ich gehe davon aus, dass er ziemlich viel Fische und Brot dabei hat – also nehmen wir das und ansonsten gibt es meine pfälzische Leibspeise „Hoorische“.

Die Gesprächsagenda würde eindeutig er bestimmen, aber ich würde schon gerne fragen, warum nicht alle Christenmenschen den richtigen – also meinen – Meinungen zuneigen und ob er sich mit seiner Wiederkunft nicht etwas beeilen könnte. [Vorsicht, Ironie; Anm. d. Red.]

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Jesus Christus in Gebet und Nachfolge – der Geist Gottes – die Bibel – Verstand oder „reason“ – die communio sanctorum [Gemeinschaft der Heiligen/die Kirche; Anm. d. Red.] – die Natur. All das in dieser Reihenfolge.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Frieden (muss ich nicht erläutern warum) und Nachfolge (weil das für mich der Schlüssel zu einer Reform landeskirchlicher Glaubensprofile ist).

5. Wofür leben Sie?

Gott zur Ehre und den Menschen zum Dienst („nomen est omen“; dt. „Der Name deutet schon darauf hin“).

Die Fragen stellte Pascal Alius.

