Paul Ernst Ruppel hat diesen Kanon für den Reliunterricht einer Freikirche komponiert. Heute ist er überkonfessionell und weltweit verbreitet.

Vom Aufgang der Sonne

bis zu ihrem Niedergang

sei gelobet der Name des Herrn,

sei gelobet der Name des Herrn!

Paul Ernst Ruppel (1937)

Mehrstimmig singen

Manche lieben es, Lieder mehrstimmig zu singen. Das ist sicher nicht immer möglich. Manchmal aber ist es sogar nötig. Ein Kanon zum Beispiel lebt nicht nur von Text und Melodie, sondern auch vom gemeinsamen Klang.

Der Text des Kanons „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang“ stammt aus einer sehr alten Liedsammlung, aus dem biblischen Psalter. Die Psalmen 111 bis 117 bilden darin eine besondere Gruppe: Loblieder, die alle mit einem „Halleluja“ beginnen oder enden. Sie waren und sind fester Bestandteil des jüdischen Passahfestes. „Lobet Jahwe!“

Ein Vers als Grundlage

Ein einzelner Vers aus dieser Gruppe bildet die Basis für unseren Kanon: Psalm 113,3. „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!“ Er wird – wie es jemand treffend formuliert hat – „musikalisch ausgelegt“.

Der Text setzt voraus, dass jeder Tag ja mit hellem Licht beginnt und es am Abend wieder dunkel wird. Und so schweben die Noten der ersten Zeile empor, und dann geht es wieder abwärts. Also ist zwischen jedem neuen Morgen und dem Abend viel Platz für das tägliche Gotteslob.

Weltweit verbreitet

„Die Kinder haben es sofort begriffen“ – heißt es in einem späteren Kommentar des Komponisten Paul Ernst Ruppel. Den Kanon schuf er nämlich eigens für den Religionsunterricht einer freikirchlichen Gemeinde.

Und inzwischen ist der Kanon längst überkonfessionell verbreitet. Und zwar weltweit, ganz gleich, wo und wann die Sonne aufgeht. Er wird also nicht nur vierstimmig gesungen, sondern erklingt auch in vielen Sprachen.

Text: Günter Balders