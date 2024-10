Anja Schäfer: Nachhaltiger leben – 99 kleine Ideen, mit denen wir viel bewirken

Kleine Veränderungen sehen zunächst sehr unscheinbar aus. Aber über einen längeren Zeitraum und wenn sie sich summieren, schaffen sie Veränderungen, die einen Staunen lassen. Das gilt auch für die Frage, wie man nachhaltiger, bewusster und anders leben kann. Anja Schäfer hat dafür 99 Ideen zusammengestellt, die man im Alltag ausprobieren kann.

„Nachhaltiger leben – 99 kleine Ideen, mit denen wir viel bewirken“ ist ein kleines, richtig süß gestaltetes Hardcover-Büchlein, welches dem Leser viele Ideen liefert, wie man sein Leben ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Ich suche immer wieder nach kleinen Alltagstipps, daher war ich gespannt, was das Büchlein hier so liefert. Die Seiten sind aus einem schön dicken, bunt gestalteten Papier und auf jeder Seite findet sich eine neue Idee. Manchmal bestehen die Ideen eher aus Informationen – wie zum Beispiel zum persönlichen Fußabdruck –, und manchmal sind es Tipps, was ich aktiv verbessern kann.

Das Büchlein enthält eine gute Mischung aus Informationen, Tipps und auch Hinweisen, wo ich mich beispielsweise bei einer Organisation einbringen kann. Für Menschen, die sich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, werden hier viele Punkte bekannt sein, aber für „Neulinge“ ist dieses Buch toll.

„Nachhaltiger leben – 99 kleine Ideen, mit denen wir viel bewirken“ ist ein schön gestaltetes und informatives Büchlein zu einem wichtigen Thema unserer Zeit.

Von Wiebke Neubacher

