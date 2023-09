Axel Kühner: Ein Lächeln macht die Runde

Axel Kühner ist Pastor im Ruhestand. Bereits in den 1990er Jahren begann er aus seiner Sammlung von Geschichten und alltäglichen Begebenheiten, die er gerne zur Illustrierung biblischer Wahrheiten verwendet, Bücher zu schreiben. Und so ist auch dieses entzückende kleine Büchlein entstanden.

Der Autor beschreibt allerdings nicht nur lustige und witzige Situationen, sondern es gibt zwischendurch auch immer wieder Geschichten, die zum Nachdenken anregen oder Lebensweisheiten vermitteln. In 55 kleinen Episoden wird frei nach Luther den Menschen ins Leben geschaut und wirklich sehr gelungen interpretiert und dargestellt. Axel Kühner nimmt uns dabei mit in die Dorfkirche, in einen Imbiss, auf eine schmale Brücke, zum Autokauf, ins Schwabenland – und immer wieder in die Gemeinde oder auf die Kanzel und den Schulunterricht. Da tut es gut, dass Axel Kühner seinen Geschichten sieben kleine Anweisungen zum Leben vorangestellt hat und zudem jede Episode mit einem passenden Bibelvers beendet, der das Gesagte nochmals unterstreicht und vervollständigt.

Auf dem Cover wechselt eine schmunzelnde Blume von einer Hand in die andere und macht damit neugierig auf heitere Episoden für fröhliche Christen.

Mir haben diese Geschichten gut gefallen, mich sehr gut unterhalten, zum Schmunzeln und Lachen gebracht, aber auch zum Nachdenken und Reflektieren. Das Buch ist gut, weil es Geschichten aus dem alltäglichen Leben beschreibt. Ich würde die Lektüre auch Nichtchristen empfehlen.

Von Ingrid Bendel

[Redaktionelle Anmerkung: Eine Leseprobe wird vom Verlag nicht angeboten.]