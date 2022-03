Cathy Zindel-Weber & Daniel Zindel: Man erzieht nur mit dem Herzen gut

Wie kann ich mein Kind am besten erziehen? Wie kann Vertrauen wachsen und ein Ort entstehen, an dem alle Familienmitglieder sich gut entwickeln können? Was ist das Geheimnis eines gelingenden Familienlebens? Und wie kommen wir als Eltern-Ehepaar trotzdem nicht zu kurz in turbulenten Zeiten?

Werbung

Dieses christlich-spirituelle Elternbuch soll Eltern auf dem Weg mit ihren Kindern inspirieren und ihre Familie sowie ihre Gottes- und Ehebeziehung stärken. Keiner soll zu kurz kommen, jeder seinen Platz einnehmen können. Menschen mit Kindern finden hier viele Praxis erprobte Anregungen auf der schmalen Gratwanderung der Kindererziehung, ohne gleich fertige Konzepte und Lösungen zu erhalten.

Die Autoren Daniel Zindel und Cathy Zindel-Weber, die als Coaches, Eheberater und Seelsorger arbeiten, schöpfen aus einem reichen Erfahrungsschatz. Als Eltern von vier mittlerweile erwachsenen Kindern und Großeltern von zahlreichen Enkeln wissen sie, wovon sie schreiben. In ihrem Eltern-Ratgeber sprechen sie die unterschiedlichsten Arten von Familiengefügen an, gleichwertig nebeneinandergestellt.

Familie wird heutzutage ganz unterschiedlich gelebt. Aber das Ziel ist bei allen gleich: Sie wollen, dass ihre Kinder zu wundervollen, verantwortungsbewussten Männern und Frauen heranreifen. So spricht dieses Buch nicht nur Christen an. Alle Menschen, die Kinder erziehen, werden von diesem ausgesprochen praxisorientierten Werk profitieren.

Das Buch ist gespickt mit aus dem Leben gegriffenen wahren Begebenheiten. Mal lustig, mal ernst, mal zum Lachen, mal zum Nachdenken. Anschaulich werden damit die verschiedenen Statements erklärt. Vor allem geht es um die Einstellung und das grundsätzliche Denkmuster der Erziehenden. Kinder sollen wertgeschätzt, ernst genommen und geliebt, gefördert und ermutigt werden und sich in altersgemäßen Grenzen sicher und vertrauensvoll bewegen können.

Dieses Buch tut gut. Es ist klar strukturiert und übersichtlich gestaltet. Und es ist wunderschön aufgemacht. Schon das Bild auf dem stabilen Buchdeckel inspiriert: Ein großes Herz, in dem ein kräftiger Baum verwurzelt ist.

Die zehn verschiedenen Kapitel sind klar strukturiert und übersichtlich gestaltet. Jedes Wort hat seinen Platz, vernünftig, logisch, vielschichtig, umfassend. Merksätze sind blau unterlegt oder in Blau geschrieben, die Beispiele aus der Praxis kursiv gedruckt. Jedes Kapitel hat sehr viele Unterüberschriften, die es dem Leser einfach machen, kürzere Abschnitte zu lesen und trotzdem den Überblick zu behalten.

Die modernen und ansprechenden Illustrationen gestalten das Buch bunt und abwechslungsreich. Jedes Kapitel schließt mit anspruchsvollen, persönlichen Fragen und einem Gebet. Die tiefe Beziehung zu Gott spannt sich wie ein Schirm über das gesamte Buch. Es ist die Kraftquelle dieser Familie. Eltern müssen nicht perfekt sein und nicht immer alles richtig machen, aber mit dem Herzen bei der Sache sein.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)