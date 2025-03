Crystal Caudill: Flucht der Herzen

Gibt es noch Hoffnung? Viel zu jung, um eine Witwe zu sein, wünscht sich Lu nichts sehnlicher, ein neues Leben zu beginnen. Ihre Kindheit war schon schlimm genug. Es muss doch einen anderen Weg geben! Als sich plötzlich eine Tür öffnet, setzt sie alles auf eine Karte. Aber ihre Hoffnung zerschlägt sich und sie weiß nun nicht, was sie tun soll.

Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite spannend. Die Handlung wirkt stellenweise unrealistisch, denn die Bosheit nimmt manchmal skurrile Formen an. Doch wen das nicht stört, der hat gewiss viel Freude an dieser Lektüre. Beim Lesen fiebert man mit den Guten und fühlt manchmal sogar mit den Bösen mit, wenn ihre Pläne scheitern. Letztere sind nämlich zu guten Bekannten geworden und ihre Motive sind nicht nur schlecht.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Hoffnung und Erlösung. Gibt es eine zweite Chance für jemanden, der ein schlechtes Leben geführt hat? Und kann man einen Menschen lieben, der eine schamvolle Vergangenheit hat? Die Charaktere wirken lebendig, selbst die Nebenfiguren. Besonders Andrew und Lu mit ihren inneren Kämpfen und Geheimnissen, aber vor allem mit ihrem aufrichtigen Wunsch, das Richtige zu tun, sind äußerst sympathisch.

Neben Elementen, die an die Gesetzlosigkeit eines Westerns erinnern, dramatischen Wendungen wie in einem Thriller und einer hoffnungslos erscheinende Liebe, spielt auch der Glaube in diesem Buch eine zentrale Rolle. Die Hinweise auf Gott sind dabei nicht aufdringlich, sondern fügen sich ganz natürlich in die Geschichte ein. Sie bilden die Grundlage der Hoffnung, die das Leben der Hauptfiguren prägt.

Eine atemberaubende und lesenswerte Erzählung. Trotz böser Schurken und vieler Gefahren vermittelt sie Hoffnung und ermutigt mit dem Gedanken, dass ein Neuanfang selbst nach einer dunklen Vergangenheit möglich ist. Sehr empfehlenswert!

Von Marianne Müller

