Elena Schulte & Stefanie Krel: Ganz. Schön. Lebendig.

Dieses liebevoll gestaltete Buch lädt ein, über sich selbst und das Leben nachzudenken. Jedes der zwölf Kapitel ist in vier Themeneinheiten unterteilt. So kann in jedem Monat des Jahres ein wichtiges Lebensthema bearbeitet werden.

Werbung

Das erste Kapitel lädt zu einer „Bestandsaufnahme“ ein. Danach folgen die fünf Themen Körper, Glaube, Alltag, Beziehungen und Berufung. Anschließend wiederholen sie sich. Der letzte Monat bietet mit den Worten, „Da ist noch viel mehr“ einen wohltuenden Ausblick.

Die Themenschwerpunkte sind gut gewählt. Sie geben wieder, womit sich Frauen jeden Alters beschäftigen. Es hilft, dass die Themen wiederholt werden. So kann beim zweiten Mal überlegt werden, ob Fortschritte zu sehen sind. Die Autorinnen betonen jedoch, dass es ihnen mit diesem Buch nicht um Selbstoptimierung geht. Es soll eher eine Hilfe sein, um zufriedener zu werden und gelassener mit sich selbst umzugehen.

Die Gestaltung ist wunderschön und hochwertig. Spitze ist auch das Lesebändchen. Auf manchen Seiten steht ein kurzer Text, auf anderen Seiten finden sich Listen zum Ankreuzen, Fragen zum Ausfüllen oder ähnliches. Schöne Bilder verstärken das Gefühl: Meine Zeit mit diesem Buch ist eine Zeit, die mir guttut.

Die Fragen und Aufgaben sind gut gewählt und hilfreich. So wird zum Beispiel gefragt, welche Rollen man ausfüllt und welche davon sich richtig oder falsch anfühlen. Bei einer anderen Aufgabe listet man Freunde auf, um anschließend über Werte in diesen Freundschaften nachzudenken. Manche Fragen sind schwer auszuhalten, denn sie beziehen sich auf Vergangenes und auf Verletzungen. Doch das Nachdenken lohnt sich. Wohltuend ist, dass besonders die schweren Fragen mit ermutigenden Worten begleitet werden.

Auch wenn die Aufteilung von einem Jahr ausgeht, ist es leicht möglich, das Buch schneller zu bearbeiten oder sich mehr Zeit dafür zu nehmen. Es kann auch wertvoll sein, die Inhalte mit einer Freundin zu besprechen, die das Buch gleichzeitig liest.

Persönlich gefallen mir die Verträge mit sich selbst nicht so gut, die an manchen Stellen geschlossen werden sollen. Auch fokussiert sich das Buch an einigen Stellen zu sehr auf das Selbst. Aber es enthält an anderen Stellen so viel Wertvolles, dass es trotzdem lohnend und hilfreich ist.

Von Marianne Müller

Leseprobe (PDF)