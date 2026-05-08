Emerson Eggerichs: Liebe & Respekt im Alltag

„Liebe & Respekt im Alltag“ von Emerson Eggerichs ist eine kompakte und zugleich praxisnahe Weiterführung seines bekannten Bestsellers „Liebe und Respekt“. In diesem Andachtsbuch werden die zentralen Gedanken des Originals in 52 thematisch gegliederte Einheiten übertragen, die den Alltag von Ehepaaren konkret ansprechen und bereichern sollen.



Besonders auffällig ist die klare Struktur des Buches: In der Einleitung richtet sich Eggerichs gezielt an Männer und Frauen und schafft damit eine gemeinsame Ausgangsbasis für beide Ehepartner. Erst im Anschluss folgen die 52 thematisch gegliederten Andachten. Jede Einheit enthält passende Bibelverse, verständliche Erläuterungen, ein Gebet sowie konkrete Anwendungsschritte und Gesprächsanregungen, die eine direkte Umsetzung im Alltag ermöglichen.



Ein hervorstechendes Merkmal des Buches ist die gezielte Ansprache der Männer. Dieser Fokus wirkt zunächst ungewöhnlich, erweist sich jedoch als sinnvoll, da er dazu beitragen kann, beide Partner stärker in den Prozess einzubeziehen. Dadurch steigen die Chancen, dass die Andachten gemeinsam genutzt und die Inhalte tatsächlich im Alltag umgesetzt werden.



Die Themenvielfalt ist breit und lebensnah gestaltet, sodass sich viele typische Herausforderungen und Situationen aus dem Ehealltag wiederfinden. Besonders gelungen ist die Einleitung, in der die Grundhaltung gegenüber dem Andachtsbuch reflektiert wird. Sie wirkt entlastend, nimmt Druck heraus und schafft eine offene Atmosphäre, in der Wachstum möglich wird.



Insgesamt ist „Liebe & Respekt im Alltag“ ein aufschlussreiches und wertvolles Andachtsbuch, das Ehen nicht nur geistlich vertiefen, sondern auch ganz praktisch stärken kann. Es lädt dazu ein, bewusst Zeit miteinander zu verbringen und die eigene Beziehung mit neuen Impulsen zu beleben.

Von Anna Nill

Hinweis: Dieses Buch ist nur als E-Book (ePUB) verfügbar.

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