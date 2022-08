Janet Müller (Hg.): Unsere Real Life Stories

In diesem Buch erzählen Familie, Freunde, aber auch Menschen, die Philipp Mickenbecker nur aus den Medien kannten, von den Spuren, die er in ihrem Leben hinterlassen hat. Sie geben vor allem Einblicke aus der Zeit nach der Nachricht von Philipps dritter Krebsdiagnose – so erfährt man aus ganz verschiedenen Perspektiven von besonderen Begegnungen.

Werbung

Die unterschiedlichsten Stories zeigen, dass es selbst in schweren Zeiten möglich ist, mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen und Gott uns oft gerade in diesen Momenten gebrauchen kann, um uns und unser Umfeld zu verändern. Das macht Mut! Zu empfehlen, aber nicht unbedingt notwendig, wäre, zuerst Philipps eigenes Buch „Meine Real Life Story“ zu lesen.

Von Tabea Schneider

Leseprobe (PDF)