Katja Stöhr: Du bist gesehen

Ein Buch, das die Liebe Gottes gut begründet und ansprechend vermittelt. Katja Stöhr vertieft das Thema dabei persönlich. Die Beispiele aus ihrem Leben zeugen von Gottes Liebe. Sie erleichtern es einem, diese Wahrheit zu erkennen. Die Fragen und Anregungen zum Nachdenken am Ende jedes Kapitels helfen, das Gelesene in die eigene Situation und Gottesbeziehung zu übertragen.

Werbung

Stöhr ist überzeugt: Gott schaut mich an und ich schaue Gott an. Das genügt. Dabei werde ich und manchmal auch die Menschen um mich herum verändert. Nicht ich muss aus eigener Kraft etwas für Gott tun, sondern Gott wirkt an mir und durch mich. Der Heilige Geist hilft, dies zu erkennen.

Dieses Buch ist ein Glaubenskurs für Menschen, die sich nach Gott sehnen. Stöhr betont, wie wichtig das Gebet für unsere Gottesbeziehung ist. Nicht allein das konkrete Gebet um Hilfe, um Gaben oder um Heilung, um Liebe, sondern auch die Zeiten der Stille. Die Momente, in denen ich Gottes Stimme hören kann und er Erkenntnisse schenkt, wie ich sie niemals hätte erahnen können. Stöhr hat viele Beispielsgebete in ihr Buch aufgenommen. Immer verknüpft mit der Einladung, selbst solche Gebete zu formulieren.

Eines von Elisabeth von der Dreifaltigkeit fasst das Buch gut zusammen:

„O ewiges Wort, Jesus Christus,

ich will heute auf Dich hören.

Ich will offen sein, um von Dir zu lernen.

Lass meinen Blick durch alle Nächte, alle Leere und alles Unvermögen hindurch

auf Dich gerichtet sein und lass mich

in Deinem hellen Licht bleiben.

Halte mich nahe bei Dir.“

Von Wilfried Dölker

Leseprobe (PDF)