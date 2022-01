Lynn Austin: Wenn die Schatten einmal weichen

Dieser Roman nimmt uns mit in die Zeit des Zweiten Weltkrieges in den Niederlanden. Gemeinsam mit Ehemann Pieter und ihren drei Kindern lebt und arbeitet Lena de Vries auf einem Bauernhof. Ans, ihre ältere Tochter, will raus aus der ländlichen Gegend, sie will in die Stadt.

So geht Ans nach Leiden und betreut dort die Frau von Professor Herman Huizenga, Eloise. In dem Haushalt trifft Ans auf die junge jüdische Geigenspielerin Miriam. Diese floh zusammen mit ihrem Vater vor den Nazis von Köln in die Nieder­lande und kam bei den Huizengas unter. Dann überrollen die Nazis die Niederlande und die Judenverfolgung nimmt ihren Anfang.

Wohl wissend, dass sie ebenfalls von den Nazis hart bestraft wer­den könnten, setzen sich sowohl Ans als auch Lena für die Verfolgten und Gejagten ein. Sie handeln im Gottvertrauen und versuchen, dieses auch anderen zu vermitteln, die die Hoffnung schon aufgegeben haben.

Bis zum Ende des Buches bleibt die Frage: Wie wird der Krieg für die Hauptpersonen ausgehen und treffen Lena, Ans, Miriam und Eloise ihre Familien wieder? Bei allen drei bewirken diese schweren Zei­ten eine große Veränderung. Ihr Vertrauen in Gott wächst und sie werden sogar bereit, ihren Feinden zu vergeben.

Lynn Austin hat ein realistisches Bild von der Verwüstung des Krieges sowie des starken Glaubens ge­malt, der den Menschen zum Überleben verhilft. Zudem sind eine Vielzahl von Weisheiten in diesem Buch zu finden, über Vertrauen, Loslassen, Nächsten­liebe und Gewissensentscheidungen. Es werden mehrere schwierige Fragen beleuchtet. Zum Beispiel, ob es richtig sein kann zu lügen oder zu stehlen, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden? Oder ob es in Ord­nung ist, einem Unrechtsregime zu dienen, um dadurch auf dieses Umfeld positiv einzuwirken?

Der Roman „Wenn die Schatten einmal weichen“ ist extrem spannend, emotional ergreifend und fesselnd. Die Ereignisse und Schicksale von Menschen, die so in Wirklichkeit ähnlich geschehen sind, wühlen auf. Die historischen Fakten sind super recherchiert, wahre Schicksale mit eingeflochten und die schlimme Leidenszeit der Niederländer unter den Nazis genau beschrieben. Außerdem ist der Schreibstil flüssig und leicht zu lesen.

Der christliche Aspekt wurde von der Autorin wunderbar mit der fesselnden Handlung ver­woben und macht das Buch sehr wertvoll. Das Vertrauen auf Gott verlieh vielen Menschen die Hoffnung und Kraft, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um andere zu retten. Dadurch strahlte ein helles Licht in dieser dunklen Zeit auf. Insgesamt ein Buch, das ich fast nicht mehr aus den Händen legen konnte und das mich tief berührt hat.

Mir sind die Schrecken dieser Zeit nochmal sehr deutlich bewusst geworden und vor allem die Arbeit des niederländischen Widerstands hat mich beeindruckt. Die Atmosphäre und die Ängste dieser Zeit wurden wirklich authentisch dargestellt. Der Mut der Nichtjuden und Juden gleichermaßen ist inspirierend und ermutigend.

Von Ingrid Bendel



