Marie Briese: Beyond Brave – Kennst du dich schon mutig?

Handeln – auch wenn die Angst da ist. Angst hat eine wichtige Funktion: Sie warnt uns vor Gefahren. Doch sie kann auch lähmen und uns daran hindern, uns zu entfalten. Eine gute Möglichkeit tut sich zum Beispiel auf – doch sie wird aus Angst abgelehnt. Müssen wir uns mit solchen Einschränkungen abfinden, oder können wir lernen, trotz unserer Angst mutig zu handeln?

Werbung

Die Autorin Marie Briese erzählt offen aus ihrem eigenen Leben. Sie beschreibt sich als introvertierten und eher ängstlichen Menschen. Ihre Vergangenheit in einer konservativen Gemeinde war für sie prägend. Auch wenn sich manches nicht richtig angefühlt hat, ist es ihr lange schwergefallen, etwas dagegen zu tun. Heute blickt sie auf einen Weg zurück, auf dem sie Schritt für Schritt mutiger geworden ist. Ihre Erfahrungen und Einsichten aus dieser Zeit teilt sie in diesem Buch.

Einige Themen sind unerwartet. So geht es zum Beispiel um das Überdenken des Glaubens und um Zweifel, um die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung und um die Zukunft dieser Welt. Typische Ängste, wie die Angst vor Menschen oder vor herausfordernde Situationen, werden zwar auch angesprochen, doch sie scheinen nicht das Hauptthema zu sein.

Marie Briese ist Theologin und nicht Psychologin, wie sie mehrmals erwähnt. Biblische Gestalten dienen ihr als Vorbilder für den Umgang mit der Angst. So erzählt sie bekannte biblische Geschichten und zeigt, was wir daraus über Angst und Mut lernen können.

Das Buch enthält wertvolle Gedanken und hilfreiche praktische Anregungen. An manchen Stellen werden Themen jedoch mehrfach aufgegriffen und einzelne Erzählungen sind recht ausführlich. Leser, die neue Impulse erwarten, werden daher möglicherweise nicht in jedem Kapitel fündig. Wer sich jedoch erstmals mit dem Thema beschäftigt oder noch am Anfang seines Glaubenswegs steht, kann aus dem Buch durchaus hilfreiche Anregungen mitnehmen.

Von Marianne Müller

Leseprobe (PDF)