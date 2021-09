Mirjam Schilling: Warum erschuf Gott die Viren?

Warum gibt es überhaupt Viren? Und was hat es mit dem Sars-COV2-Virus auf sich? Wie geschieht die Ansteckung? Fragen, die jeder in unserer Gesellschaft seit dem Auftreten der Corona-Pandemie Anfang 2020, wohl nicht nur einmal gestellt hat. Wer im Biologieunterricht in der Sekundarstufe 1 nicht aufgepasst hat oder damals kein Interesse an Viren, Bakterien und Co. hatte, kann sein Wissen mit diesem Buch auffrischen und vertiefen.

Die promovierte Virologin Mirjam Schilling von der Universität Oxford hat neben ihrer fachlichen Expertise die wunderbare Fähigkeit biologische Sachverhalte allgemeinverständlich, anschaulich und spannend zu erklären. Da die Autorin sowohl Natur- als auch Geisteswissenschaftlerin ist, kann sie elegant von einem Fachgebiet zum anderen wechseln, was den Charme des Buches ausmacht. Schilling verweilt nicht beim naturwissenschaftlichen, deskriptiven Stil, sondern sie bietet religiöse Deutungsangebote und biblische Einsichten an. Beeindruckend war für mich dabei die Tatsache, dass bestimmte Viren und Bakterien für den Menschen geradezu nützlich sind.

Zahlreiche Abbildungen innerhalb der Kapitel illustrieren die medizinischen Sachverhalte rund um die Viren auf verständliche Weise und sind aufgrund ihrer Darstellung immer wieder ein Grund zum Schmunzeln. So kann ich mir als absoluter medizinischer Laie die Viren und ihre Vermehrung relativ gut vorstellen.

Spannend ist die Frage, ob Viren eine Strafe Gottes sind. Ausgewogen legt die Autorin dar, dass es biblisch zwar durchaus Fälle gibt, in denen Gott Krankheiten schickt. Zugleich verweist sie aber auf den Kreuzestod Jesu, der die Strafe für menschliche Schuld auf sich genommen hat. Die Frage nach dem Leid integriert sie so in ihre Entdeckungsreise und weist neben der Klage (durch die Psalmen) letztlich auf Christus den Gekreuzigten hin.

Dieses Buch ist ein gelungenes Crossover zwischen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und christlicher Deutung!

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)