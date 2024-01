Natalie Schröder, Ronja Treibholz: Die Zacken einer Krone

Auch wenn ein Leben noch so hoffnungslos beginnt, Jesus kann es verändern. Das zeigt die bewegende und außergewöhnliche Autobiografie von Natalie (Natascha) aus Kasachstan. Die Chancen dieses verdreckten Straßenkindes auf ein gutes, erfülltes Leben standen denkbar schlecht. Die 6-jährige Natascha verbringt ihre Zeit vorwiegend auf der Straße, denn die Mutter ist alkoholsüchtig und die verwahrloste Wohnung, in der sie leben, stinkt nach Schimmel, Alkohol, Tabak und toten Tieren. Essen gibt es selten. Um ihren Hunger zu stillen, bettelt Natascha, stiehlt, lügt, durchsucht Mülltonnen und Abfallhalden nach Essbarem. Eine leere Zahnpastatube auszunuckeln gehört zu den Highlights des Tages. Auch Gewalt gehört zu ihrem Alltag. Eines Tages sieht sie, wie ihr aggressiver Halbbruder fast die Mutter umbringt. Auch sie selbst entkommt nur knapp dem Tod.

Christen bringen die mittlerweile 8-Jährige in das Kinderheim einer örtlichen Baptistengemeinde. Dort hat sie zum ersten Mal im Leben ein eigenes Bett, Kleidung, Hygiene, ausreichend Nahrung, Regeln – und sie hört von Jesus, dem Wundermachermann. Diesen Jesus, den will sie besser kennenlernen. Und dann beginnt ein Leben mit Höhen und Tiefen, Rückschlägen und Wundern. Als Adoptivkind kommt sie nach Deutschland. Natalie liefert ihr gesamtes Leben Gott aus, und Jesus tut Erstaunliches, sodass sie am Ende schreibt: „Das Wunder vom Kreuz, an dem Jesus sein Leben für uns gab, bedeutet, dass Vergebung und Neuanfang möglich sind, egal wie schwierig und komplex das Leben uns begegnet. Eine neue Chance ist jederzeit möglich.“

Das Buch ist spannend geschrieben. Kurze Sätze, meistens im Präsens verfasst, nehmen den Leser direkt mit ins Geschehen. Einmal angefangen zu lesen, kann man nicht mehr aufhören. Die kurzen Kapitel sind datiert, sodass es leichtfällt, die verschiedenen Rückblenden zeitlich einzuordnen. Die jetzt 33-jährige Frau hat in ihrem Leben viel mit Jesus erlebt und vielen Menschen geholfen. Ihr Glaube ist bewundernswert und macht Hoffnung. Kein Leben ist so verkorkst, dass Gott es nicht zu heilen vermag.

Das Buch ist gut als Geschenk geeignet, besonders für Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Die Autorin zeigt, dass jedes Leben wertvoll ist.

Von Brigitte Keune

