Ronja Aselmann: Know your Season

Die Autorin Ronja Aselmann, Jahrgang 1994 und Mutter von zwei Kindern, lädt mit ihrer Geschichte dazu ein, dem Ruf Gottes zu folgen und die eigene Berufung und Gott besser kennenzulernen. Dabei geht es darum, für jeden Lebensabschnitt neu zu erkennen, was gerade dran ist, auch wenn die Erkenntnis nicht den eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht. Warmherzig, berührend, herausfordernd, mutig, leidenschaftlich – das sind nur einige Begriffe, die die Geschichte der Autorin beschreiben.

„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ Dieser bekannte Spruch trifft sehr gut auf Ronja Aselmann zu, die ziemlich konkrete Pläne für ihr Leben hat und stets voller Tatendrang ist. Jahrelang definiert sie sich darüber, was sie leistet und wie sie sich engagiert.

Obwohl sie aufgrund einer Erkrankung ihres Mannes davon ausgeht kinderlos zu bleiben, wird sie schwanger. Das Wunschkind kommt schwerkrank zur Welt und benötigt aufwändige Pflege, verbunden mit langen Krankenhausaufenthalten. Die junge Mutter wird von heute auf morgen ausgebremst, ihr Leben wird auf den Kopf gestellt und immer wieder stößt die Familie an ihre Grenzen. Sehr offen und ehrlich berichtet die Autorin aus ihrem Leben, erzählt von Höhen und Tiefen ihres Glaubenslebens. Ihre Erfahrungen hat sie gut reflektiert und geistlich hinterfragt.

Mit passenden Bibelversen gibt sie dem Leser wertvolle Tipps und geistliche Impulse. Sie fordert den Leser heraus, die eigenen Prioritäten zu hinterfragen und Gott im Hier und Jetzt nach der momentanen Aufgabe und Berufung zu fragen.

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und gut zu lesen. Ab und zu lässt die Autorin andere Menschen zu Wort kommen, WhatsApp-Verläufe werden wiedergegeben oder ein Brief des Vaters ist abgedruckt. Besonders gelungen ist am Ende des Buches die Zusammenfassung „Steps into your season“. Dort wird der Leser Schritt für Schritt hineingeführt, Gottes konkretem Ruf zu folgen – und das ganz entspannt, ohne Druck! Auch das Kapitel, in dem auf Berufungskiller eingegangen wird, regt zum Nachdenken und Hinterfragen an. Die einzelnen Kapitel werden mit stilvollen Zeichnungen aufgelockert.

Neben ihrer Aufgabe als „Vollzeit-Mami“ bringt sich Ronja Aselmann in ihrer Gemeinde ein, referiert auf Frauenveranstaltungen, betreibt einen eigenen Blog (www.ronja-aselmann.de) und ist auf Instagram aktiv. Mit ihrer Geschichte berührt sie Herzen und verändert Leben!

Von Natalie Freising

Leseprobe (PDF)