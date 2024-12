Sabine Rödiger: Lass mal beten

Beten ist Reden mit Gott. Klar. Aber wie startest du? Braucht man einen bestimmten Ort dafür und was soll man eigentlich sagen? Bringt es überhaupt was, dass ich mit Gott spreche? Und was, wenn er tatsächlich antwortet?!

In diesem Buch findest du Tipps, Erfahrungen und Inspiration, wie dein Gebet lebendig und deine Beziehung zu Gott tiefer werden kann. Probier es einfach mal aus. Da, wo du bist – come on!

Gedacht ist „Lass mal beten … einfach, weil´s was bringt!“ von Sabine Rödinger vor allem für Teens, aber auch für alle darüber (und bestimmt auch darunter) ist das Buch super geeignet. Die Autorin geht auf alle möglichen Arten des Gebets ein, gibt Tipps und zeigt Tricks auf, die den Gebetsalltag noch spannender und die Beziehung zu Gott lebhafter machen.

In diesem Buch geht es um die verschiedenen Formen des Gebets. Ob „klassisch“, wie man es aus der Kirche kennt, laut mit Musik und Tanz, still für sich zu Hause, im Liegen, im Stehen oder kreativ mit Stift und Papier. Man bekommt Tipps, wie man Ablenkungen vermeiden kann, lernt das „richtige“ Beten und dass es eigentlich kein richtig oder falsch dabei gibt, Hauptsache man bleibt mit Gott in Verbindung.

„Lass mal beten“ ist definitiv ein tolles Werk – nicht nur für Einsteiger, sondern auch für alte Gebetshasen. Manchmal braucht man einfach frischen Wind, gerade wenn man vielleicht auch mal das Gefühl hat, dass Gott so gar nicht zu hört. Gespickt ist alles mit interessanten Fakten und Erklärungen, sodass man zu einigen Gebetspraktiken auch einen gewissen Hintergrund erfährt.

Von Wiebke Neubacher

Leseprobe (PDF)