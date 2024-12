Weihnachten – und auch die Adventszeit – sind die Tage des Jahres, in welchen wir auf leuchtende Kinderaugen hoffen, ja erwarten, in welchen wir Frieden und Licht feiern in Kreise unserer Liebsten. Woher und weswegen wir Friede und Licht feiern, erscheint mehrheitlich vergessen und vom Lärm des Stresses niedergetreten zu sein.

Sabine Wiediger hat ein Kinderbuch geschrieben – über Greta, über den Adventskranz, über Weihnachten. Sie führt die Kinder und mit ihnen auch die vorlesenden Erwachsenen sehr behutsam in die Herausforderungen des Alltages um 1835 ein. Die alltäglichen Sorgen sind groß. Die alleinerziehende Mutter erkrankt so sehr, dass sie sich um ihre Kinder nicht mehr sorgen kann. Diese Not wird eindeutig, jedoch nicht erdrückend dargestellt. Die beiden Kinder, darunter Greta, werden in das Rauhe Haus untergebracht. Die Zeit dort erlebt Greta als geborgen, den Heimleiter Johann Hinrich Wichern als fürsorglich und aufmerksam. Wichern lässt sich am Ende auf Greta ein, und Greta sich deutlich mehr auf ihn und seinem Adventskranz, den Wichernkranz.

Auch wenn die Situation unschön ist, erkennt Greta, dass Jesus das Licht der Welt und der Grund ist, warum wir Frieden und Licht in den Mittelpunkt der Advents- und Weihnachtszeit stellen. Und ich verrate nicht zu viel: Am Ende wird für Greta, ihre Schwester und ihre Mutter alles gut.

Die Illustrationen von Nadine Hasselwander sind schön, unaufdringlich und auch in eher dunkleren Motiven vom Licht geprägt. Das Buch bietet Bastelmaterial für einen Wichernkranz, um die Bilderbucherzählung nachzuvollziehen, eventuell auch in sie einzutauchen. Leider gibt es nur einen Satz, weswegen Kopien sinnvoll sind, gerade wenn mehrere Kinder im Haus sind. Das Format ist gut dafür geeignet, dass mehrere Kinder während des Vorlesens in das Buch schauen können.

„Greta wartet auf Weihnachten“ ist mehr als ein liebevoll erzähltes Bilderbuch über die Erfindung des ersten Adventskranzes. Sie führt einfühlsam in die Zeit mit ihren Nöten um 1835 ein. Greta bleibt mit ihrem zuversichtlichen, engagierten Wesen die Figur, die die kindlichen Hörer an die Hand nimmt und sich als Identifikationsfigur anbietet. Am Ende haben die Kinder eine wichtige Botschaft erhalten: Jesus ist das Licht der Welt. Kritisch anzumerken ist, dass das Bastelmaterial nur ein einziges Mal zu verwenden ist.

Von Björn Röhrer-Ertl