Simone & Claudia Paganini: Im Namen des Vaters, des Sohnes und der Macht

Simone Paganini, Professor für biblische Theologie an der RWTH Aachen, sowie seine Frau Claudia, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, wagen sich an die Star Wars-Saga und stellen die Inhalte in den Kontext der bzw. um die Bibel. Ihr Buch gehen die Autoren theologisch-wissenschaftlich an. Die Folge: Manchmal werden eben Fragen gestellt, die dann nicht vollständig beantwortet werden. Dies tut dem Leseerkenntnis jedoch keinen Abbruch. Der Gewinn für den Leser ist eine Kurzeinführung u.a. in die Entstehung und das Wesen des Star-Wars-Universums und die Fangemeinde.

Anhand ausgewählter Beispiele werden die Bezüge zur Bibel hergestellt. So kann in Han Solo nun auch David gesehen werden. Überraschend sind die Bezugnahmen zwischen Jedi-Orden und Essener (in Kombination mit den Templern) und Anakin/Darth Vader und Simson. Ebenso wird eine Parallelität zwischen der Kanonfindung der Bibel (also: welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht) und der des Star Wars-Universums (welche Filme, Serien, Bücher gehören zu den offiziellen Star Wars-Reihen und welche nicht) beschrieben. Hier ist sichtbar: Unter „Bibel“ verstehen die Autoren nicht nur die Schrift allein, sondern alles in ihrem unmittelbaren Kontext.

Ehrlichkeit gehört zu den Stärken des Buches. So wird klar beschrieben, dass die Star-Wars-Bilder so weit gefasst sind, dass diese von fast jeder Religion mit ihren Inhalten gefüllt werden können. Ebenso wird deutlich, dass Star Wars kein biblisch inspiriertes Werk ist, sondern ein eigenständiges Universum, welches auch biblisch erfasst und gedeutet werden kann. Der Kontext, in den Star Wars gestellt wird, ist letztlich entscheidend. Die Gemeinsamkeit von Star Wars und Bibel ist nicht Christus oder Gott, sondern der Mensch als Interpretationshorizont sowie die Überzeugung, dass Leid eine Durchgangsstation auf dem Weg zur Erlösung ist.

Simone und Claudia Paganini zeigen, dass die Bibel durchaus Interpretationsmöglichkeiten des Star-Wars-Universums bietet. Nebenbei bieten die Autoren ein Modell an, wie andere Filme oder Bücher anhand biblischer Motive interpretiert werden können.

Von Björn Röhrer-Ertl

