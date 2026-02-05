Jesus.de unterstützen!
Verlag: R.Brockhaus
Seitenzahl: 208
ISBN: 9783417010381

Jetzt bestellen >

Tessa Wolkersdorfer: Lover of my Soul

Jesus ist für Tessa Wolkersdorfer der „lover of my soul“. In ihrem Buch, das stark von prophetischen Eindrücken und charismatische Einflüssen geprägt ist, was mir selbst fremd ist, berichtet die Autorin von einer langen Situation des Wartens. Nach eigener Aussage hat Gott ihr verheißen, wen sie einmal heiraten wird. Als die Realität völlig anders aussieht und Warten an der Tagesordnung ist, gibt Tessa nicht auf, sondern kommt in dieser Situation Jesus besonders nah.

Werbung

Die Autorin zeigt: Viel entscheidender als die Erfüllung von menschlichen Herzenswünschen ist das, was während des Wartens passieren kann: Eine größere Vertrautheit mit Gott, eine Hingabe, die ohne herausfordernde Zeiten wohl kaum möglich wäre. Tessa ist sicher: „Es liegt so viel Entspannung darin, zu akzeptieren, dass Gottes Wege immer zum Teil ein Mysterium für mich bleiben werden.“ Aus ihren Warte- und Aushalte-Zeiten geht die Autorin gereift hervor. Zahlreiche starke Zitate aus ihrem Buch illustrieren dies: „Glaube verneint nicht das Problem, sondern dass es nachhaltig Einfluss auf mein Leben hat.“ Diese Haltung ist von errungen und durchlitten.

Diese schonungslose Offenheit ist Stärke und Herausforderung des Buches zugleich. Für meinen Geschmack hätte der Fokus des Buches noch etwas stärker mit anderen Beispielen als den autobiografischen Schilderungen der Autorin in Verbindung gebracht werden dürfen. So ist es mehr eine Autobiografie mit Sachbuchanteilen, einigen Reflexionsfragen für den Austausch mit Gott und einer ermutigenden Botschaft: Gott ist noch lange nicht fertig, selbst wenn wir Umwege gehen oder verzweifeln.

von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)

ZUSAMMENFASSUNG

Ein eindrückliches Buch voller stärkender, aber auch herausfordernder Erfahrungen mit Gott, das zur intensiven Beziehung einlädt. Weniger Sachbuch, mehr ein Zeugnis.
4

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Ein eindrückliches Buch voller stärkender, aber auch herausfordernder Erfahrungen mit Gott, das zur intensiven Beziehung einlädt. Weniger Sachbuch, mehr ein Zeugnis. Tessa Wolkersdorfer: Lover of my Soul

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.