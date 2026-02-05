Tessa Wolkersdorfer: Lover of my Soul

Jesus ist für Tessa Wolkersdorfer der „lover of my soul“. In ihrem Buch, das stark von prophetischen Eindrücken und charismatische Einflüssen geprägt ist, was mir selbst fremd ist, berichtet die Autorin von einer langen Situation des Wartens. Nach eigener Aussage hat Gott ihr verheißen, wen sie einmal heiraten wird. Als die Realität völlig anders aussieht und Warten an der Tagesordnung ist, gibt Tessa nicht auf, sondern kommt in dieser Situation Jesus besonders nah.

Die Autorin zeigt: Viel entscheidender als die Erfüllung von menschlichen Herzenswünschen ist das, was während des Wartens passieren kann: Eine größere Vertrautheit mit Gott, eine Hingabe, die ohne herausfordernde Zeiten wohl kaum möglich wäre. Tessa ist sicher: „Es liegt so viel Entspannung darin, zu akzeptieren, dass Gottes Wege immer zum Teil ein Mysterium für mich bleiben werden.“ Aus ihren Warte- und Aushalte-Zeiten geht die Autorin gereift hervor. Zahlreiche starke Zitate aus ihrem Buch illustrieren dies: „Glaube verneint nicht das Problem, sondern dass es nachhaltig Einfluss auf mein Leben hat.“ Diese Haltung ist von errungen und durchlitten.

Diese schonungslose Offenheit ist Stärke und Herausforderung des Buches zugleich. Für meinen Geschmack hätte der Fokus des Buches noch etwas stärker mit anderen Beispielen als den autobiografischen Schilderungen der Autorin in Verbindung gebracht werden dürfen. So ist es mehr eine Autobiografie mit Sachbuchanteilen, einigen Reflexionsfragen für den Austausch mit Gott und einer ermutigenden Botschaft: Gott ist noch lange nicht fertig, selbst wenn wir Umwege gehen oder verzweifeln.

von Andreas Schmierer

