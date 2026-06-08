Detlev Jöcker: Christliche Kinderlieder machen Kindern Mut

Detlev Jöcker ist einer der erfolgreichsten Kinderliedermacher Deutschlands. Christliche Musik für Kinder kann nach seiner Einschätzung eine Antwort auf Angst und Unsicherheit sein.

In einer Welt mit Ängsten und Unsicherheiten können christliche Kinderlieder nach Worten des Kinderliedermachers Detlev Jöcker Mut machen. «Ich bin fest davon überzeugt, dass das religiöse Lied und die biblischen Geschichten Themen sind, die Kindern auch wirklich helfen können und ihnen Mut machen», sagte Jöcker am Samstag im Domradio. «Auf dieser Schattenseite brauchen wir Licht und der christliche Glaube ist aus meiner Sicht das Beste, was man diesbezüglich anbieten kann», sagte Jöcker in der Sendung «Meine Playlist».

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„Gott als ein Vater ist eine lebendige Erfahrung“

In der aktuellen Zeit hätten viele Menschen Ängste, die sie verdrängen würden, sagte Jöcker, der in seinem Album «Christliche Kinderlieder» frühere Lieder noch einmal neu aufgenommen hat. Kinder hörten auch unterschwellig zu und spürten manchmal viel eher als Erwachsene, dass etwas nicht in Ordnung sei.

Ihm persönlich sei Gott als «Reiseführer» durch sein Leben wichtig, sagte der Musiker, der zu den erfolgreichsten Kinderliedermachern in Deutschland gehört. Auch wenn es ihm schlecht gegangen sei, habe er sich immer auf Gott verlassen können: «Gott als ein Vater ist eine lebendige Erfahrung», sagt Jöcker.

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