Deutschland fördert neue Orgel in Jerusalem

Der Bundestag will eine neue Orgel für die deutschsprachige Benedektiner-Abtei Dormitio in Jerusalem fördern. Die Abtei hat seit 2021 keine Orgel mehr.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für das kommende Jahr zwei Millionen Euro für eine neue Orgel in der Dormitio-Abtei in Jerusalem bewilligt. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Haushalt, Christian Haase (CDU), nannte die Entscheidung in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 «ein klares Zeichen für stabile internationale Beziehungen».

- Werbung -

Die Dormitio-Abtei sei ein wichtiger Ort „des geistlichen Austauschs, der Ausbildung und der Begegnung für deutsche Theologen im Heiligen Land, erklärte Haase weiter. Dort fehlten aber in schwieriger Lage eigene Einnahmen. Deutschland bleibe hier ein verlässlicher Partner und übernehme Verantwortung für Krisenbewältigung und Sicherheit.

Die deutschsprachige Benediktiner-Abtei Dormitio auf dem Zionsberg in Jerusalem hat seit 2021 keine Orgel mehr. Nach Angaben der Abtei hat das Klima im Heiligen Land deren Instrument aus dem Jahr 1982 beschädigt. Ganze Register seien zum Schluss nicht mehr spielbar gewesen.

Weiterlesen: Abschiedskonzert unserer Orgel