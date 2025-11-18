Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Orgelspieler spielt Orgel
Symbolbild (Minerva Studio / iStock / Getty Images Plus)

Deutschland fördert neue Orgel in Jerusalem

MusiknewsNachrichten & Themen

Der Bundestag will eine neue Orgel für die deutschsprachige Benedektiner-Abtei Dormitio in Jerusalem fördern. Die Abtei hat seit 2021 keine Orgel mehr.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für das kommende Jahr zwei Millionen Euro für eine neue Orgel in der Dormitio-Abtei in Jerusalem bewilligt. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Haushalt, Christian Haase (CDU), nannte die Entscheidung in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 «ein klares Zeichen für stabile internationale Beziehungen».

- Werbung -

Die Dormitio-Abtei sei ein wichtiger Ort „des geistlichen Austauschs, der Ausbildung und der Begegnung für deutsche Theologen im Heiligen Land, erklärte Haase weiter. Dort fehlten aber in schwieriger Lage eigene Einnahmen. Deutschland bleibe hier ein verlässlicher Partner und übernehme Verantwortung für Krisenbewältigung und Sicherheit.

Die deutschsprachige Benediktiner-Abtei Dormitio auf dem Zionsberg in Jerusalem hat seit 2021 keine Orgel mehr. Nach Angaben der Abtei hat das Klima im Heiligen Land deren Instrument aus dem Jahr 1982 beschädigt. Ganze Register seien zum Schluss nicht mehr spielbar gewesen.

Weiterlesen: Abschiedskonzert unserer Orgel

Großer Gott, wir loben dich
Quelleepd

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.