„Feiert Jesus!“: Moderne Liedvorschläge für Gottesdienste

In vielen Gemeinden gehören Songs aus der Reihe „Feiert Jesus!“ zum sonntäglichen Lied-Repertoire. Jetzt gibt es eine Vorschlagliste für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahrs 2025/26.

Viele Gemeinden singen neben Chorälen aus dem Evangelischen Gesangbuch auch Lieder aus der Reihe „Feiert Jesus!“. Um Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Musikteams in ihrer Gottesdienstgestaltung zu unterstützen, hat das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen eine neue Liste mit Liedvorschlägen aus den „Feiert Jesus!-Liederbüchern“ zu allen Sonn- und Feiertagen der Predigtreihe II für das Kirchenjahr 2025/26 zusammengestellt.

- Werbung -

„Nach den vielen positiven und konstruktiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr, gibt es auch in diesem Jahr wieder Liedvorschläge aus ‚Feiert Jesus!‘ zu den Sonntagen der Perikopenreihe II“, schreibt Andreas Schmierer, Initiator der Liste. Er ist Pfarrer und Studienassistent im Albrecht-Bengel-Haus.

Die Zusammenstellung verstehe sich ausdrücklich als „Ergänzung“ zu Gesangbuch und anderen Liederbüchern und impliziere keine liturgische Grundsatzentscheidung für oder gegen einen bestimmten Musikstil im Gottesdienst. Vielmehr sei sie die Reaktion auf den mehrfach geäußerten Wunsch, eine Liste mit Lobpreis-Songs zu haben, die den einzelnen Sonntagen des Kirchenjahrs zugeordnet sind. Rückmeldungen, Ergänzungen oder Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht, heißt es.

Link: Vorschlag-Liste „Feiert Jesus!“

Transparenzhinweis: Die Buch- und CD-Reihe „Feiert Jesus!“ erscheint im Verlag SCM Hänssler, der wie Jesus.de zur Stiftung Christliche Medien gehört.