„For you and your soul“: Chorfestival für Teens in Essen

Parallel zum Gospelkirchentag lädt die Creative Kirche im September in Essen zum Gospelkirchentag YOUth ein. Das Motto: „For you and your soul.“

Vom 13. bis 15. September findet parallel zum Gospelkirchentag der Gospelkirchentag YOUth statt. Referenten im Essener Weigle-Haus sind Benny Steinhoff (Leiter der Sing-Community You/C), Simone Riccitelli und Ragnhild Hiis Ånestad aus Norwegen, Gründerin der SoulTeens-Bewegung.

„Freitags gehört die Youth Stage allen Chören, die auftreten wollen“, heißt es auf der Homepage der Veranstaltung. Am Samstag stehen Proben, Workshops und ein Besuch der Gospel Celebration in der Grugahalle auf dem Programm. Am Sonntag gibt es als Highlight einen Auftritt in der Grugahalle. Dort werden die Jugendlichen ihre neu gelernten Songs beim Festivalgottesdienst vor über 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern singen.

Initiiert und organisiert werden Gospelkirchentag und Gospelkirchentag YOUth von der Stiftung Creative Kirche aus Witten, die das bundesweite Festival alle zwei Jahren mit der Landeskirche vor Ort veranstaltet.

Weitere Informationen und Anmeldung hier: Gospelkirchentag YOUth