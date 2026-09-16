Skye Peterson – Through Line

„Through Line“ ist für Suchende, Zweifelnde und solche, die immer das Gute im Alltag sehen möchten. Der alternative Sound mit christlicher Message sorgt für gute Laune und chillige Momente.

Skye Peterson hat ein Album geschaffen, das sich perfekt mit Freunden auf der Couch hören lässt. Mir gefallen besonders die nachdenklichen Songs, bei denen ich mich gesehen fühle. Das Album ist in seinen Themen sehr vielseitig: Gottes Treue, Versorgung und Liebe stehen neben menschlichen Unsicherheiten, Fehlern und der Aufgabe, Gott immer wieder neu zu vertrauen.

Den Song „Hey Doubter“ (also „Hey Zweifler“) finde ich besonders stark. Er ist definitiv der nachdenklichste im gesamten Album. Jesus spricht mir hier direkt zu, dass er meine Zweifel sieht. Aber sie ändern nichts an der Kraft der guten Nachricht. Ich bin in meinen Zweifeln geliebt. Jesus nimmt mich an. Und am Ende steht immer Gottes Liebe im Mittelpunkt.

reingehört_Franziska

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