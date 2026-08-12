LOVKN – In Process

Die Musik in LOVKNs neuem Album geht in eine akustische und chillige Richtung. Obwohl ich mir solche Musik selten bewusst anhöre, finde ich in dem neuen Album einige Lieder sehr schön geschrieben und performt, vor allem die ersten beiden: »Ebb & Flow« und »Cascade View«.

Die generelle Energie des Albums unterscheidet sich von Song zu Song nicht wirklich. Mir gefallen die Texte, die ehrlich und authentisch sind, es werden auch Probleme und Schwierigkeiten offen angesprochen. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf den positiven Dingen im Leben und die Lieder sind optimistisch geschrieben. Das finde ich persönlich gut, weil ich nicht gerne Musik höre, bei der ich gefühlt mit jedem Lied trauriger werde.



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