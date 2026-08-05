Passion: Just That Good

Das neue Album »Just That Good« von Passion überzeugt mit einer Mischung aus modernem christlichem Lobpreis sowie tiefen Texten und eingängigen Melodien. Die fröhliche, hoffnungsvolle, aber teils auch ruhige und nachdenkliche Stimmung lädt zum Mitsingen ein. Collabs mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel Kari Jobe, machen das Album vielfältig, obwohl sich einige Songs in ihrem Stil ähnlich sind.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Fokus hier auf die Anbetung gerichtet ist und die Songs gezielt darauf ausgelegt sind, eine Möglichkeit zu schaffen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Alles in allem ein gelungenes Album, in das es sich auf jeden Fall reinzuhören lohnt!

reingehört_Helen

Inhalt von Spotify anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um diesen Inhalt zu laden. Inhalt von Spotify immer anzeigen

Dies könnte dich auch interessieren: