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Passion Just that Good Cover

Passion: Just That Good

Musikkritik

Das neue Album »Just That Good« von Passion überzeugt mit einer Mischung aus modernem christlichem Lobpreis sowie tiefen Texten und eingängigen Melodien. Die fröhliche, hoffnungsvolle, aber teils auch ruhige und nachdenkliche Stimmung lädt zum Mitsingen ein. Collabs mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel Kari Jobe, machen das Album vielfältig, obwohl sich einige Songs in ihrem Stil ähnlich sind.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Fokus hier auf die Anbetung gerichtet ist und die Songs gezielt darauf ausgelegt sind, eine Möglichkeit zu schaffen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Alles in allem ein gelungenes Album, in das es sich auf jeden Fall reinzuhören lohnt!

reingehört_Helen

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"Just That Good" ist ein gelungenes Worship-Album, in das es sich auf jeden Fall reinzuhören lohnt.
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