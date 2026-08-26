- Werbung -

Tenroc – GOD IS A PERSON

MusikMusikkritik

»Here’s something pretty for your playlist« ist die erste Line in »playlist« auf dem neuen Album von Tenroc und gleichzeitig ein Versprechen, das er mit seinen 14 Songs auf jeden Fall erfüllt.

Sie sind super vielfältig, perfekt zum Mitviben oder im Hintergrund hören. Der Musiker und Produzent aus New York hat bereits mit Stars wie Rihanna oder den Jonas Brothers zusammengearbeitet und veröffentlicht jetzt sein erstes Solo-Album.

Dort verbindet er Elek-tro-Dance-, Pop-, R’n’B- und Hip-Hop-Elemente mit catchy und ermutigenden Texten. Sie sind nicht super deep, aber perfekt, um im Alltag Jesus zu feiern und sich selbst daran zu erinnern, wer wir in seinen Augen sind. Mein Anspieltipp: »call My name (YHWH)«.

Reingehört: Nele Holtz

Slebst reinhören:

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify (öffnet in neuem Tab).

„Spotify Embed: God Is A Person“ direkt öffnen

ZUSAMMENFASSUNG

»Here’s something pretty for your playlist« ist die erste Line in »playlist« auf dem neuen Album von Tenroc und gleichzeitig ein Versprechen, das er mit seinen 14 Songs auf jeden Fall erfüllt.
4

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

»Here’s something pretty for your playlist« ist die erste Line in »playlist« auf dem neuen Album von Tenroc und gleichzeitig ein Versprechen, das er mit seinen 14 Songs auf jeden Fall erfüllt.Tenroc – GOD IS A PERSON