Tenroc – GOD IS A PERSON

»Here’s something pretty for your playlist« ist die erste Line in »playlist« auf dem neuen Album von Tenroc und gleichzeitig ein Versprechen, das er mit seinen 14 Songs auf jeden Fall erfüllt.

Sie sind super vielfältig, perfekt zum Mitviben oder im Hintergrund hören. Der Musiker und Produzent aus New York hat bereits mit Stars wie Rihanna oder den Jonas Brothers zusammengearbeitet und veröffentlicht jetzt sein erstes Solo-Album.

Dort verbindet er Elek-tro-Dance-, Pop-, R’n’B- und Hip-Hop-Elemente mit catchy und ermutigenden Texten. Sie sind nicht super deep, aber perfekt, um im Alltag Jesus zu feiern und sich selbst daran zu erinnern, wer wir in seinen Augen sind. Mein Anspieltipp: »call My name (YHWH)«.

Reingehört: Nele Holtz

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