Daniel Kallauch: Himmel Hoch Jauchzend

Musikkritik

Daniel Kallauch legt mit „Himmel Hoch Jauchzend“ eine neue Weihnachts-CD vor. Wer eine Kinder-CD erwartet hat, sollte umdenken: Die ganze Familie wird sich daran freuen. Die Kinder sowieso, sie werden die humorigen Willibald-Dialoge mögen und bei vielen einfachen Liedern schnell mitsingen. Aber auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. Vieles ist richtig gut anzuhören, fantasievolle und professionelle Instrumentalisten, die einen Pop-Sound vom Allerfeinsten kreieren. Akkordeon, Mundharmonika … immer wieder ein überraschender Sound.

Meine Lieblingslieder: der Lobgesang der Maria, ein wunderschönes Duell von Daniel mit Lena Belgert (Song 5), die Rock´n´Roll-Nummer „Fragen, Fragen“ (Song 15) und das emotionale, von Streicher begleitete „Über allem Schwerem steht sein Stern“. Ein Familien-Event für eine berührende gemeinsame Stunde – am zweiten Weihnachtstag oder wann auch immer sonst …

reingehört_Martin

ZUSAMMENFASSUNG

Richtig gut anzuhören, fantasievolle und professionelle Instrumentalisten, die einen Pop-Sound vom Allerfeinsten kreieren.
5

