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Tori Kelly – God Must Really Love Me

MusikMusikkritik

Tori Kelly hat eine einzigartige Mischung aus Gospel, Soul und Pop geschaffen: Das Album quillt nicht nur über von positiven Emotionen: Dankbarkeit, Freude und Frieden – es steckt auch voller authentischer Liebeslieder.

So schreibt Kelly gleich mehrere Liebeslieder an ihr neugeborenes Baby, an ihren Mann und an Jesus. Es geht also um große Themen und tiefe Emotionen -– und trotzdem sind die Lieder so entspannend, dass sie als Beruhigungsmittel eingesetzt werden könnten (verschreibungspflichtig).

Die Lieder an ihr Kind kann ich mir nicht anhören, ohne zu weinen. Texte wie „Ooh, is it possible to love you too much? I’m scared I’ll mess it up because I love you too much“ (Too Much) und „You’re my favorite blessing“ (God Must Really Love Me) fühlen sich zu echt an, um einen kalt zu lassen.

Das perfekte Album für ruhige Sommertage, fürs Kochen, fürs Entspannen und vor allem fürs aktive Zuhören – denn dieses Album hat hundertprozentige Aufmerksamkeit verdient.

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4.5

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