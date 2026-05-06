Jamie McDonald: Jamie McDonald

Jamie MacDonalds gleichnamiges Debütalbum ist ein Einblick in ihr persönliches Leben und gleichzeitig ehrlicher und tiefer Worship.

Die 16 Songs sind eine Mischung aus lebendigem Pop, einladenden Beats und ruhigen Klaviermelodien. Die Band, Streichinstrumente und Vocals im Hintergrund unterstreichen ihre Musik perfekt. Schon das Intro macht mir Gänsehaut und leitet direkt zur Main Message des gesamten Albums: Gott wirkt im ganzen Auf und Ab des Lebens.

In jedem Song befinden sich bestärkende Wahrheiten, die mir in die Seele sprechen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Song ich am besten finde, denn jeder einzelne hat seine einzigartigen Besonderheiten. Hör unbedingt mal rein!

reingehört_Lana Anton

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