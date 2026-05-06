- Werbung -

Jamie McDonald: Jamie McDonald

MusikMusikkritik

Jamie MacDonalds gleichnamiges Debütalbum ist ein Einblick in ihr persönliches Leben und gleichzeitig ehrlicher und tiefer Worship.

Die 16 Songs sind eine Mischung aus lebendigem Pop, einladenden Beats und ruhigen Klaviermelodien. Die Band, Streichinstrumente und Vocals im Hintergrund unterstreichen ihre Musik perfekt. Schon das Intro macht mir Gänsehaut und leitet direkt zur Main Message des gesamten Albums: Gott wirkt im ganzen Auf und Ab des Lebens.

In jedem Song befinden sich bestärkende Wahrheiten, die mir in die Seele sprechen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Song ich am besten finde, denn jeder einzelne hat seine einzigartigen Besonderheiten. Hör unbedingt mal rein!

reingehört_Lana Anton

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

„Spotify Embed: Jamie MacDonald“ direkt öffnen

Vielleicht auch interessant für dich:

Lecrae – Reconstruction Second Story

ZUSAMMENFASSUNG

Jamie MacDonalds gleichnamiges Debütalbum ist ein Einblick in ihr persönliches Leben und gleichzeitig ehrlicher und tiefer Worship.
4.5

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Jamie MacDonalds gleichnamiges Debütalbum ist ein Einblick in ihr persönliches Leben und gleichzeitig ehrlicher und tiefer Worship. Jamie McDonald: Jamie McDonald