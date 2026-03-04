Gio: Fine by me

In seinem zweiten Album kombiniert der christliche Künstler Hip-Hop-Beats mit zeitgenössischem Rap und rhythmischer Vielfalt. Einige der Songs dauern nur 1-2 Minuten, was zu einem häufigen dynamischen Wechsel zwischen verschiedenen Stimmungen führt. Besonders stark finde ich den Song »Greater Love«, der – wie der Titel auch sagt – deutlich macht, dass Gottes Liebe etwas »Höheres« ist, das man nicht einfach so in Geld, Clubs oder anderen weltlichen Dingen findet, sondern allein in seinem Wort und seiner Gegenwart. Neben der kurzen Dauer der Songs machen auch die Features mit anderen Künstlern wie Tauren Wells und der zwischenzeitliche Sprachenwechsel vom Englischen ins Spanische das Album sehr vielfältig.
reingehört_Helen Moos
ZUSAMMENFASSUNG
In seinem zweiten Album kombiniert der christliche Künstler Hip-Hop-Beats mit zeitgenössischem Rap und rhythmischer Vielfalt.
4.5
