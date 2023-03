Jonathan Ogden: Future Forever

- Werbung -

Ein Album mit Ewigkeitsperspektive: Jonathan Ogden haut zwölf Songs raus, die in die Zukunft blicken, auf die Rückkehr von Jesus, den neuen Himmel und die neue Erde, aber auch die Sehnsüchte und Unvollkommenheit der Gegenwart ausdrücken.

Die Stimmung reicht von elektronischen Dance-Nummern bis zu akustisch anmutenden Indie-Pop-Songs mit flowy Beats. Die Lyrics erinnern an Psalmen, z.B. im Song „Low“, in dem Ogden beschreibt, wie überwältigt er vom Geschehen in der Welt ist und davon, keine Antworten zu haben.

Viele der anderen Lieder sind hingegen erfüllt von Hoffnung und sind wahre Lobeshymnen an Gott. Dabei sind die Texte stark inspiriert von der Bibel. Ogden greift Bilder aus der Offenbarung auf, wie den Thronsaal, in dem alle Nationen vor Gott stehen und ihn anbeten werden.

Mein Favorit: „Living Water“, inspiriert von Jesus als Quelle lebendigen Wassers, das wir zum Leben so dringend brauchen. Wer Lust auf etwas andere Worship-Musik hat, ist hier genau richtig. Große Empfehlung!

Für Fans von: Chris Renzema, Allie Paige, Isla Vista Worship, LOVKN, Talyor Armstrong

reingehört_Linda Hornischer