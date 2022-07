Kristene DiMarco: The Field

- Werbung -

Kristene DiMarco hat hier ein Album geschaffen, das nicht nur unter die Haut geht, sondern vor allem ins Herz trifft. Ihre eindrucksvolle, wunderbar weiche, tiefe Stimme in Verbindung mit Elementen aus dem Blues-Rock und Folk unterstreichen den Inhalt ihrer Texte in besonderer Weise.

Sie lädt uns auf eine Reise ein, jede der 12 Stationen bringt mich näher ans Ziel: Nah bei IHM zu sein. Es geht um die Instabilität unserer Umstände und wie Jesus darin präsent ist. Darum, in diesen Strukturen liebevolle Korrektur zuzulassen, aber vor allem Quality Time mit IHM zu verbringen.

„I will find you in the madness, I will find you in the dark“, singt sie in Lorelais Song. Ich liege lauschend auf der Couch, mein Puls beruhigt sich und ich spüre tiefe Ruhe. Yes! So ist es.

Für Fans von: Steffany Gretzinger, Cory Asbury, Kim Walker-Smith, Jenn Johnson, Jeremy Riddle

reingehört_Britt-Kerstin Schmitt