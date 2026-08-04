„Es war Zeit, wieder zu schreiben“ – Comeback von Tim Hughes

Der britische Worship-Musiker Tim Hughes veröffentlicht Ende August seine erste Solosingle seit mehr als zehn Jahren. Der bekannte Songwriter widmete sich zuletzt dem Aufbau einer Kirche in Birmingham.

Nach Angaben des Labels Integrity Music veröffentlicht der britische Worship-Musiker Tim Hughes am 28. August eine neue Live-Single. „Make A Way“ ist seine erste Soloveröffentlichung seit mehr als zehn Jahren. Zu seinem Comeback erklärte Hughes: „Während eines Sabbaticals hatte ich den Eindruck, dass Gott mich daran erinnert, dass dieser Teil meiner Berufung noch nicht abgeschlossen ist. Es war Zeit, wieder zu schreiben und wieder Lobpreis zu leiten.“

- Werbung -

Geschrieben hat Hughes „Make A Way“ gemeinsam mit Brian Johnson, Jenn Johnson, Ben Fielding und Nick Herbert. Das Lied handele vom Vertrauen auf Gott in unsicheren Zeiten, heißt es in der Ankündigung.

Hughes schrieb international bekannte Lobpreislieder wie „Here I Am To Worship“, „Happy Day“ und „Beautiful One“. Seit 2015 widmete sich Hughes vor allem dem Aufbau und der Leitung der Gas Street Church im englischen Birmingham. Dort sei auch die neue Single aufgenommen worden, heißt es.

Video: „Here I am to worship“ von Tim Hughes:

Dies könnte Sie auch interessieren: