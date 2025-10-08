Jesus.de unterstützen!
Auf dem Albumcover von

Wolves At The Gate: Wasteland

»Wasteland« ist das sechste Studioalbum und das erste Konzeptalbum der Band »Wolves At The Gate« aus Ohio. Steve Cobucci ist verantwortlich für den cleanen Gesang und gleichzeitig Co-Producer. Er verarbeitet in den Liedern seine negative innere Gedankenwelt, die er hinter sich lassen möchte, in die er aber immer wieder hineingezogen wird.

Als Grundgerüst des Albums »Wasteland« dienen acht Tracks, die durch insgesamt fünf überwiegend instrumentale Stücke miteinander verbunden sind. Gewohnt kraftvoll und brachial, aber auch mit überragendem Wechsel zwischen cleanem Gesang und Shouting, packen die Musiker das Thema »Geistlicher Kampf« an und schenken damit jedem Metalcore- und Post-Hardcore Fan einen absoluten Ohrenschmaus.

Ein absoluter Ohrenschmaus für jeden Metalcore- und Post-Hardcore-Fan.
4

