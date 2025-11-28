Jesus.de unterstützen!
Eine junge Frau entzündet mit einem Streichholz die erste Kerze auf einem Adventskranz.
Foto: VSFP / iStock / Getty Images Plus

Quiz: Teste dein Wissen zum Advent!

Quiz

Die Adventszeit ist für viele Menschen eine der schönsten des Jahres. Unser Quiz der Woche: Wie gut kennst du dich mit dem Advent aus?

Advent, Advent, ein Bäumlein brennt?

Starte das Quiz und teste dein Wissen. Nach jeder Antwort erscheint unten eine kurze Erklärung.

KI-Hinweis

Dieser Inhalt wurde teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt (z. B. Ideenfindung, Strukturierung, Textentwürfe). Redaktion und/oder Autorin/Autor haben alle Inhalte geprüft und freigegeben.

  • Redaktionelle Freigabe erfolgt
  • Stand:

Links:

Warum feiern wir Advent?

