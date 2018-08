Mitgliederverlust der Kirchen: Entscheidungschristentum (FAZ)

In etwa fünf Jahren droht den beiden großen Kirchen in Deutschland eine „doppelte Zäsur“, prophezeit Reinhard Bingener in seinem Kommentar für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Die schwindenden Mitgliederzahlen und ihre finanzielle Lage würden den Kirchen zu schaffen machen. Die Entwicklung sei bereits heute auszumachen. „Für die Kirchen kommt es darauf an, diesen Wandel sowohl organisatorisch als auch geistig zu bewältigen“, meint Bingener. „Denn stoppen werden sie ihn nicht.“

