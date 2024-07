4.000 Besucher bei Tauffest in Bonn

Beim ersten großen Tauffest der evangelischen Kirchen in Bonn und der Region sind am Samstag 260 Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft worden.

Der Gottesdienst mit mehr 4.000 Besucherinnen und Besuchern und 260 Täuflingen wurde auf einer großen Wiese des Festivalgeländes KunstRasen in der Bonner Rheinaue gefeiert, wie der evangelische Kirchenkreis Bonn mitteilte. Mehr als 60 Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikare, Prädikantinnen und Diakone waren an 38 „Taufinseln“ im Einsatz. Das Angebot einer spontanen Taufe an einer mobilen Taufstation hätten drei Kurzentschlossene genutzt, hieß es.

Auch der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, beteiligte sich den Angaben zufolge und taufte ein Kind und zwei Erwachsene, die aus dem Iran stammen. Er lobte das Tauffest in Bonn: „Wir brauchen eine Kirche, die nicht auf die Menschen wartet, sondern zu ihnen hingeht.“

Die drei veranstaltenden evangelischen Kirchenkreise Bonn, Bad Godesberg-Voreifel sowie an Sieg und Rhein werteten den Tag ebenfalls als vollen Erfolg. „Der große Zuspruch so vieler Familien ermutigt uns, auch in Zukunft gemeinsam mehr dieser für so viele Menschen offenen und attraktiven Feiern anzubieten“, erklärten die Superintendentinnen Claudia Müller-Bück und Almut van Niekerk sowie Superintendent Dietmar Pistorius.