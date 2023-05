75 Jahre Israel: „Dieses Jahr wird ein Schlüsseljahr“

In Jerusalem treffen die drei großen monotheistischen Weltreligionen aufeinander. Der Hass wächst, sagt der Mönch Nikodemus Schnabel, aber auch die Solidarität. Er sieht den Staat Israel am Scheideweg.

Abt Nikodemus, Sie wohnen in Jerusalem. Fühlen Sie sich in diesen Monaten dort am richtigen Platz?

Nikodemus Schnabel: Ja, absolut, ich fühle mich immer am richtigen Platz. Wenn Sie darauf anspielen, dass es gerade spannungsreich ist: Ich kenne Jerusalem als eine Stadt, die immer ein Auf und Ab erlebt. Es ist eine tief verwundete Stadt, aber es gibt immer wieder Heilungsprozesse.

Jerusalem ist auch eine Stadt der Beter. In dieser Jahreszeit besinnen sich die drei abrahamitischen Weltreligionen voller Sehnsucht zurück auf das, was trägt. Es könnte wunderschön sein, zum Verlieben. Aber es gibt auch diejenigen, die nationalistisch kleinkariert die Stadt verzwergen wollen. Das hat Jerusalem nicht verdient.

Jerusalem ist eine heilige Stadt für Juden, Muslime und Christen und immer auch Zankapfel für die Religionen. Wie erleben Sie das Miteinander?

Nikodemus Schnabel: Es gibt die Ungleichzeitigkeiten, da muss man unterscheiden. Zu den tiefreligiösen Menschen, den Betern ist das Verhältnis wunderschön. Ökumene macht richtig Freude. Es gibt eine Entwicklung hin zu einem starken geschwisterlichen Miteinander. Interreligiös bin ich dankbar für jüdische und muslimische Freunde, für Menschen, die Gott suchen und wie ich sehen, dass wir auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind.

„Der Hass wächst, wir haben eine Reihe anti-christliche Attacken in der Heiligen Stadt erleiden müssen. Zum Glück wächst auch die Solidarität.“ Nikodemus Schnabel

Demgegenüber stehen Menschen, leider sind sie Teil der israelischen Regierung, die ihre Identität vor allem durch Abgrenzung bestimmen. Das tut weh. Der Hass wächst, wir haben eine Reihe anti-christliche Attacken in der Heiligen Stadt erleiden müssen. Zum Glück wächst auch die Solidarität. Ich hatte noch nie so viele jüdische Freunde, die sagen: „Was diese Leute sagen, ist Blasphemie.“ Aber leider folgen den Worten besonders extremistischer Regierungsmitglieder auch Taten. Deswegen muss sich die Regierung dem Vorwurf stellen, durch ihr verbales Zündeln auch Früchte des Hasses gesät zu haben.

Sie haben kürzlich gesagt: „An Palmsonntag fühlt sich Jerusalem als christliche Stadt an.“ Das ist aber der einzige Tag im Jahr, oder?

Nikodemus Schnabel: Exakt. Unzählige Pilger vollziehen dann den Einzug Jesu in Jerusalem nach. Es geht aber auch um ein Bekenntnis: Jerusalem ist auch unsere Stadt. Wir Christen sind keine Gäste. Hier verorten wir das Letzte Abendmahl, die Kreuzigung, Grabesruhe und Auferstehung von Jesus Christus. Wir glauben nicht an ein Buch, wir glauben an den realen, Mensch gewordenen Gott, der hier auf der Erde gelebt hat. Mein Wunsch ist, dass Jerusalem nicht nur eine jüdische, muslimische, sondern auch eine christliche Stadt ist – weil sie auch für unseren Glauben zentral ist.

Jerusalem (Foto: Pixabay)

Wie schätzen Sie die gesellschaftspolitische Lage ein: Wie wird der 75. Geburtstag des Staates Israel?

Nikodemus Schnabel: Ich bin ein großer Fan der Staatsgründungsidee. Israel ist die Lebensversicherung für Juden weltweit, damit den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Wenn der Antisemitismus irgendwo zu groß wird, kann jeder Jude nach Israel fliegen und dort angstfrei seinen Glauben leben.

Aber die Gründungsidee hatte immer dieses weite Herz: Auf dem Staatsgebiet sollen auch Drusen, Muslime, Christen, Tscherkessen, Bahai, Samaritaner oder Karäer gut leben. Was mir Angst macht, ist das, wofür die gegenwärtige Regierung steht. Da ist die Parole: Israel den Juden, Nichtjuden raus! Israel steht vor der Entscheidung: Wo will dieser Staat hin? Dieses Jahr wird ein Schlüsseljahr. Aber ich bin Optimist.

Sie haben Hoffnung, dass Israel am Scheideweg richtig abbiegt?

Nikodemus Schnabel: Das kann ich sagen. Vielleicht ist es mein Mönchsein: Ich hoffe wider aller Hoffnung und vertraue wider aller Enttäuschungen, dass die Gebete um Frieden und Versöhnung nicht unerhört bleiben.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Jörg Podworny.

Der deutsche Benediktiner-Abt Nikodemus Claudius Schnabel leitet sei Februar die Domitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem.