Allianz: Überblendung von Bibelversen kein Angriff auf Religionsfreiheit

Eine biblische Inschrift am Berliner Schloss soll im Rahmen eines Kunstprojekts überblendet werden. Die Evangelische Allianz in Deutschland ist nicht grundsätzlich dagegen, wünscht sich jedoch eine Beteiligung der Kirchen am Projekt.

Die Evangelische Allianz sieht in der möglichen Überblendung der Bibelverse am Berliner Schloss keinen Angriff auf die Religionsfreiheit, heißt es in einer Stellungnahme des theologisch konservativen Verbands. Das Humboldt-Forum sei keine Kirche, daher sei es das Recht der Politik, Inschriften oder Skulpturen daran infrage zu stellen.

Nach Ansicht der Allianz könne ein Kunstprojekt unter Einbezug der Kirchen die Diskussion über den Inhalt der Verse voranbringen. „Es sollte auch nicht ansatzweise der Eindruck entstehen, dass hier christliche Werte diffamiert und aus der Gesellschaft verbannt werden sollen“, heißt es. „Das Christentum und die Bibel gehören untrennbar zu Deutschlands Geschichte und Kultur, wer das leugnet, der liegt falsch.“

Weltlicher Machtanspruch christlich begründet

Die Inschrift besteht aus einer Kombination von zwei Bibelversen, die König Friedrich Wilhelm IV anbringen ließ: „Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ (Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 2,10)

Kritiker hatten eingewandt, dass damit ein weltlicher Machtanspruch christlich begründet wurde („Gottesgnadentum“), der der Intention der Demokratie und dem völker- und religionsverbindenden Ansatz des Humboldt-Forums widerspräche. Seit 2020 ist das Berliner Schloss Sitz des Humboldt-Forums, einem Kulturforum und Universalmuseum.

Allianz: Bekenntnis zur Herrschaft Christi ist Absage an Diktatur

Der Bibelvers am Forum kann nach Auffassung der Evangelischen Allianz durchaus missbraucht werden. Er könne aber auch anders verstanden werden. „Wer vor Christus die Knie beugt, kann (und muss) vor jedem Herrscher mit Heilsanspruch geradestehen und sich ihm gerade nicht beugen“, heißt es. Das Bekenntnis zur Herrschaft Christi sei – ähnlich wie der Gottesbezug im Grundgesetz – eine Absage an Diktatur und Tyrannei.

In der vergangenen Woche hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sich dafür ausgesprochen, die Verse im Rahmen eines Kunstprojekts zeitweilig zu überblenden. Das Humboldt-Forum hatte dieses Projekt bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt. Dabei solle der ursprüngliche Text tagsüber sichtbar sein, bei Dunkelheit würden andere Texte darübergelegt, die die historische Inschrift kommentierten. Das solle der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit dienen.

Das ab 1443 erbaute Berliner Schloss diente als Residenz der preußischen Könige und deutschen Kaiser. 1950 ließ die DDR-Regierung es sprengen. Auf Beschluss des Bundestages erfolgte der Wiederaufbau als historische Rekonstruktion. Während des Baus wurde darüber diskutiert, ob auch das Kreuz und die Inschrift auf der Kuppel in ihrer historischen Gestalt wieder errichtet werden.