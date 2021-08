Als Christ mal „richtig Druck machen?“

Mit einem Herzinfarkt kommt Uwe Heimowski ins Krankenhaus. Kaum geht es besser, da bringt eine Email seinen Puls auf 180.

- Werbung -

Von Uwe Heimowski

Man hätte die Vorzeichen erkennen können. Natürlich. Kurzatmigkeit schon bei geringen Belastungen, der Blutdruck ließ sich im dauergeröteten Gesicht ablesen, die Leistungskurve neigte sich zunehmend nach unten – entgegengesetzt zur Fülle der Aufgaben. Aber: Ich hatte schon immer etwas Asthma, also sprayte ich fleißig. Und es war ja auch kaum Zeit …



Dann kam dieser Tag im Dezember. Unsere Jüngste feierte ihren 11. Geburtstag. Ich war zwischen zwei Terminen eilig nach Hause gekommen. Nach einem ausgiebigen Frühstück spielten wir ein Spiel. Da klingelte der Postbote und lieferte ein Paket ab. Ich trug es die drei Treppen zu unserer Wohnung hinauf, als mir plötzlich schwindelig wurde. Schweiß brach aus, in meiner Brust wurde es immer enger und ein Wahnsinnsschmerz raste durch den Oberkörper. Wir riefen den Notarzt. Die Diagnose: Herzinfarkt. In der Klinik bekam ich Medikamente für den Blutdruck, der über 200 gestiegen war, dazu eine hohe Dosis Aspirin. Langsam beruhigte sich mein Körper und die Schmerzen ließen nach.

Eine Nachricht treibt den Puls in gefährliche Höhen

Am nächsten Tag wurden ein Herzkatheter gelegt und mehrere Stents eingesetzt. Danach lag ich zur Beobachtung auf der Intensivstation, angeschlossen an ein EKG, ein Blutdruck- und ein Pulsmessgerät. Stündlich ging es mir besser. Allerdings wurde mir langweilig. Nach einer Weile schnappte ich mir mein Smartphone und scrollte durch meine E-Mails. Plötzlich fingen die Messgeräte an, lauthals zu fiepen und zu blinken. Die Schwester stürzte ins Zimmer. Der Puls war in die Höhe geschossen und mein Blutdruck war – buchstäblich – auf 180.



Was war passiert? Ich hatte eine Nachricht von einem bekannten und sehr engagierten Christen gelesen. Eine ellenlange Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, und er forderte mich auf, da in Berlin „mal richtig Druck“ zu machen.



Nun bin ich Politikbeauftragter, und es ist mein Job, dass ich die berechtigten Anliegen der Geschwister aufnehme und vertrete. Und sicher war der Zeitpunkt denkbar ungünstig, um diese E-Mail zu lesen – dafür kann ja der Absender nichts (diesen Artikel schreibe ich in der Reha, bin wirklich dabei, hier mehr auf mich zu achten …). Aber für mich war dieser Moment dennoch ein echtes Aha-Erlebnis. In mehrfacher Hinsicht:



Erstens: Ich bin erschrocken, dass ich die Veränderungen in meinem Körper nicht bemerkt habe. Ohne die Messgeräte wären mir die hochgeschossenen Werte nicht aufgefallen. Ich hatte mich wohl zu sehr daran gewöhnt. Wie der Frosch, den man ins kalte Wasser setzt und dann langsam zum Kochen bringt. Meine Frage in diesem Zusammenhang: Was ist mit uns Christen los, wenn wir meinen, dass unser politischer Auftrag vor allem darin besteht, Druck zu machen? Sollen wir nicht vielmehr Verantwortungsträger segnen? Sie unterstützen? Ihnen Mut machen, sie entlasten? Warum sind unsere Beiträge oft so fordernd, nicht selten frontale Angriffe? Wie halten unsere Bundeskanzlerin, ein Gesundheitsminister zu Corona-Zeiten, die vielen engagierten Politikerinnen und Politiker es eigentlich aus, unter permanentem Druck zu stehen? Muss hier nicht der Glaube und der Beitrag der Gläubigen zu einem Ventil werden können statt zu einem Druckverstärker?

„Friendly fire“ ohne die Spur einer Lösung

Zweitens: Mein Blutdruck schoss nicht schon bei den vorherigen E-Mails in die Höhe, sondern erst beim „friendly fire“, bei der Nachricht eines „Verbündeten“, eines anderen Christen. Wie kommt das? Natürlich hatte ich eine Vorgeschichte mit dieser Person, da liegt es dann näher, sich den Inhalt „zu Herzen zu nehmen“. Aber das alleine war es nicht. Es war der Duktus. Die ganze E-Mail war von einem (vermeintlichen) Wahrheitsanspruch durchzogen. Hier wusste einer ganz genau, was Sache ist. Er zählte detailliert auf, was alles falsch lief (und vergaß, ganz nebenbei, eine Lösung anzubieten). In den vergangenen Monaten habe ich etliche solcher und ähnlicher E-Mails und Briefe bekommen. Christen, die von Gott her genau zu wissen meinten, dass Bill Gates der Antichrist sei, und das neue Infektionsschutzgesetz ein geplanter Schritt zur Verfolgung von Christen in der westlichen Welt und so weiter und so fort. Ein paar Spinner hast du immer. Aber hier waren durchaus Menschen dabei, die ich bisher als seriös und vernünftig wahrgenommen hatte. Wie kann das sein?



Ausgerechnet Christen, die doch wissen müssten, dass Gott die Welt in Händen hält (um mit Karl Barth zu sprechen: „Es wird regiert“), werden plötzlich zu Verschwörungstheoretikern und treten dabei mit einem Wahrheitsanspruch auf, der keine Widerrede zulässt. Der Druck, mit dem sie andere bearbeiten, hat nichts, aber auch gar nichts mehr von der Frohen Botschaft des Evangeliums.



Drittens: Ich will nicht müde werden, Brücken zu bauen zwischen Politik und Christen. In beide Richtungen. Aber eins habe ich verstanden – ich werde diejenigen aus meinem Verteiler löschen, die nicht gesprächsbereit sind, sondern dich nur zuschütten mit ihren Erkenntnissen. Freunde, Jesus ist die Wahrheit. Wir haben sie nicht gepachtet.

Uwe Heimowski (56) vertritt die Deutsche Evangelische Allianz als deren Beauftragter beim Deutschen Bundestag in Berlin. Er ist verheiratet mit Christine und Vater von fünf Kindern.