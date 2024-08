„Ansprechbar“: Kirchen starten Podcast mit Samuel Koch

Jahrelang musste er Fragen beantworten, jetzt darf er sie stellen: Samuel Koch spricht in einem neuen Podcast mit Menschen, deren Leben sich dramatisch verändert hat.

Am 1. September gehen ein neuer Podcast und ein Instagram-Kanal mit dem Schauspieler und Autor Samuel Koch an den Start. Unter dem Titel «Ansprechbar» spricht der bekennende Christ mit Menschen, deren Leben sich unter zumeist dramatischen Umständen verändert hat, wie die Rheinische und die Westfälische Kirche am Mittwoch in Düsseldorf und Bielefeld ankündigten. Im Mittelpunkt stünden Frage wie: «Was hilft mir, mit einer Krankheit zu leben? Was trägt mich, wenn ich traurig bin? Wie kann ich umdenken, wenn plötzlich alles anders ist?»

- Werbung -

In dem Podcast der evangelischen Kirchen sollen die Gäste von Glück, Angst, Liebe und Trauer erzählen. «Ansprechbar» erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats mit neuen Folgen. In der ersten Folge ist die Sozialpädagogin Kim Fleitmann aus Erkelenz zu Gast. Sie hat den Angaben zufolge mit 14 Jahren ihren Vater verloren, der an einem Hirntumor starb. Heute leitet die Sozialpädagogin Trauergruppen für Kinder und Jugendliche bei einem ambulanten Hospizdienst.

Unfall bei „Wetten, dass ?“

Gastgeber Samuel Koch verunglückte im Jahr 2010 in der Fernsehshow «Wetten, dass ?» und ist seither querschnittsgelähmt. «Jahrelang musste ich Fragen beantworten, jetzt freue ich mich darauf, Fragen zu stellen», sagte er.

Koch, der aus einer protestantischen Familie in Südbaden stammt, sagt, sein Glaube habe sich durch das Unglück verändert. „Vor dem Unfall hatte ich eher eine Fernbeziehung zu Gott“, erklärte er im Juni 2017 beim Christustag in Leinfelden. Danach habe sich die Beziehung intensiviert.

„Dein Wille geschehe“

Er habe zahlreiche Nächte nach dem Unfall mit Gott diskutiert, voller Wut und Verzweiflung. „Ich war nicht mehr der Chaot, der Turner, der Sportler, dem alles gelingt. Ich war reduziert auf das, was der Unfall von mir übriggelassen hat.“ Er habe zunächst nicht alleine in einem Zimmer sein wollen, nur mit seinem Körper zusammen.

- Werbung -

Irgendwann habe er das „Vaterunser“ wieder beten und den Satz „Dein Wille geschehe“ wieder aussprechen können. „Auch wenn der vielleicht ganz anders aussieht als meiner“, sagte Koch in einem Interview.

Seinen Bekanntheitsgrad nutzt der Schauspieler immer wieder, um auf soziale Projekte aufmerksam zu machen, etwa auf die „Elfmeter-Stiftung“, die sich für Kinder mit Rückenmarksverletzungen einsetzt. „Vielleicht heilt mich Gott ja doch noch, still und leise in der Nacht“, schrieb Samuel Koch in seinem Buch „Rolle vorwärts“. „Das stelle ich mir manchmal vor: Wie ich die Beine über die Bettkante schwinge, einfach aufstehe, und wie Gott und ich uns verschmitzt anlächeln.“