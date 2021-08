SMD-Aufruf: Gottesdienste zum Schulstart

Die Schüler-SMD ruft Kirchen und Gemeinden dazu auf, den Beginn des neuen Schuljahrs in diesem Jahr bewusst mit einem „Schulstartgottesdienst“ zu begehen. Die Schüler sollten mit Gottes Segen in das Jahr starten, heißt es.

- Werbung -

Anfang August beginnt in den ersten Bundesländern das neue Schuljahr. „Millionen Schüler in Deutschland konnten die meiste Zeit im letzten Schuljahr nicht normal zur Schule gehen. Das wird im neuen Schuljahr hoffentlich anders aussehen“, so Jürgen Schmidt, Leiter der Schüler-SMD.

Unter dem Namen „Schulstartgottesdienst“ bietet die Schüler-SMD seit 2019 verschiedene Gottesdienstentwürfe zur kostenlosen Nutzung an. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr eine Ausarbeitung zum Thema „Sehr gut“. „Bei Gott gibt es schon zu Beginn des Schuljahres ein Zeugnis – und das lautet ‚sehr gut‘. So blickt Gott auf seine Schöpfung, auch auf jeden Schüler und jede Schülerin“, erklärt Schmidt.

Das neue Material für diesen Gottesdienst wurde erstmals in Kooperation mit der Stiftung Marburger Medien erstellt und kann auf dieser Website heruntergeladen werden.